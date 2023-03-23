تحليل: خرائط شرق أوسطية جديدة.. طهران والرياض والمشهد الجديد

التقارب السعودي الايراني بات يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على مستقبل المنطقة

ضمن منعطف استراتيجي، يبدو أن الشرق الأوسط وملفاته المتشعبة، قد دخل مسار استراتيجي واضح، عنوانه الرئيس تهدئة الخلافات، والبحث عن موجبات الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهندسة المناخ الإقليمي للدخول في تفاهمات طويلة الأمد، ومن ضمن ذلك، فقد بات التقارب السعودي الإيراني، عنواناً شرق أوسطي وحدثاً بارزاً، يُمكن البناء عليه لاستقراء عناوين أساسية وفرعية، سيتم تأسيسها في عموم المنطقة، وقد بدا واضحاً أن جُل وسائل الإعلام وكذا الساسة والمحللين، وضعوا التفاهمات الإيرانية السعودية الجديدة، في إطار الاستقرار الإقليمي والدولي، لكن هذا الحدث بعناوينه الإقليمية والدولية، جاء خارج الإطار الأمريكي، الأمر الذي يؤكد بأن واشنطن وتكتيكاتها الإستراتيجية، باتت خارج أي تأثير مرحلي، واللعبة اليوم بمداها الإقليمي والدولي، تحتاج لاعبون جُدد وقوى لها تأثير في ملفات متعددة، ما يعني في العمق، بأن النظام الدولي الجديد، ومثله النظام الإقليمي، في طور التشكيلات والإصطفافات الجديدة، والتي تقتضي عناوين استقرار وسلام والبحث عن مشاهد الانتعاش الاقتصادي.

ثمة حقيقة سياسية لا يُمكن إنكارها في سياق الاتفاق السعودي الإيراني الجديد. هي حقيقة تؤكد بأن الولايات المتحدة تعاني حالياً من موت سريري وعلى كافة المستويات، وهي تحتاج إلى فترة إنعاش طويلة المدى، لاستقراء المشهد الإقليمي والشرق أوسطي الجديد، والأمر الأهم، أن الولايات المتحدة تتآكل من الداخل، وباتت سياساتها الخارجية غير فاعلة بالمعنى السياسي، فالتراجع الأمريكي الذي عكسته التفاهمات السعودية الإيرانية، تؤكد بداية سقوط النموذج الأمريكي المُعتمد على ترسيخ الاستعمار، وتوطيد مفاهيم الفوضى الخلاقة، لكن اليوم فإن عناوين المشهد تختلف في الشكل والمضمون، لا سيما أن حالة عدم الرضا على السياسات الأمريكية، لم تقتصر على خصومها فحسب، بل تعداهم إلى الحلفاء والأصدقاء على حد سواء.

السعودية ورغم تصنيفها ضمن قائمة أصدقاء الولايات المتحدة الإستراتيجيين، لكن وبصرف النظر عن المواقف والمسارات التي تعكس التبعية السعودية للولايات الأمريكية، لكن من الجدير ذكره، بأن السعودية وفي أكثر من مناسبة، عبرت عن مدى الانزعاج والسخط، التي تتسبب بها الإدارة الأمريكية، سواء في الداخل السعودي، أو على مستوى الإقليم، خاصة أن السعودية اليوم تبحث عن مشروع جديد، يضع حداً لحالة الاحتلال السياسي الأمريكي المُمارس ضدها، ناهيك عن حالة الابتزاز والمساومة واقتطاع الإتاوات منها. نتيجة لذلك، يُمكننا القول، بأن الهيمنة الأمريكية ذات القطب الواحد قد لا تكون طويلة، لا سيما أننا نرى الإخفاقات المتعددةَ للإدارات الأمريكية، والحقائق التي نشهدها بشكلٍ يومي، خاصّة إبان الحرب الروسية – الأُوكرانية.

في عنوان رئيس ويُبنى عليه لجهة استقراء التفاهمات الجديدة، يُمكن القول صراحةً، بأن ما يحصل في تركيبة النظام الدولي، ما هو إلا مرحلة انتقالية تحمل بصمات وتحولات جديدة، تؤدي إلى تراجعِ هيمنة واشنطن، وإن كانت هي المسيطرة إلى الآن، إلا أن روسيا والصين وغيرهم من الدول تقاتل للوصول نحو قمة النظام الدولي والذي بدأ يتشكل، إذ يرى باحثون، أن نهاية وشيكة للهيمنة الأمريكية تلوح في الأفق، ومسألة وقت لا غير تفصلُنا عن مشاهَدةِ ذلك الانهيار؛ لأَن المشكلة ليست في برنامج أَو ممارسةِ الإدارة الأمريكية، بل بالنظام الاستعماري نفسِه؛ فالنظامُ الأمريكي بدأ يتآكل ويتلاشى من داخله؛ لأسباب نظرية وعملية لا يمكنُ إصلاحُها مرة أُخرى، وهذا الانهيار قد شعرت به السعوديةُ مؤخراً؛ ما دفعها للتقارب مع إيران على قاعدة "من قارب الخوف يأمن"!.

كمتابعين وباحثين في الشأن السياسي، لا نُنكر بأن خبر إعادة العلاقات السعودية الإيرانية، قد جعلنا نتنفس الصعداء، فالخبر المُعتمد على مضامين تتعلق باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، وإعادة افتتاح السفارات، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاجتماعات بين وزراء خارجية البلدين، وخلال مدة وجيزة لقاء بين الملك السعودي والرئيس الإيراني، لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، وفي هذا الصدد تقرر استئناف الاتفاق الأمني الموقع بينهما عام 2001. كل ذلك يجعلنا نقرأ عناوين شرق أوسطية جديدة، قوامها تعزيز المناخ الإيجابي، والبحث عن موجبات الاستقرار، وعلى الرغم من أن فتح السفارات بين البلدين هي وسيلة لصيانة المصالح بكافة عناوينها، فكنت دائماً ممن يرون أهمية استمرار أبواب السفارات مفتوحة ووجود الدبلوماسيين على الأرض، إلا في ظروف استثنائية تتعلق بالاعتراف المتبادل والشرعية والعدوانية، وذلك لأن دور الدبلوماسي هو تقييم الأوضاع بدقة ونقل الرسائل بحرفية وأمانة، وشهدنا احتفاظ الدول الكبرى بسفاراتها قائمة حتى في حالات التوتر والصدام، ولعلنا نتذكر الدور المهم للسفير السوفياتي أناتولي دوبرينين في توصيل رسائل حساسة في لحظات تاريخية وحاسمة أثناء أزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا عام 1962.

حقيقة الأمر وربطاً بما سبق، فإنه لا يُمكن الحديث عن تفعيل حالة الاستقرار في المنطقة، وسط غياب التفاهمات السعودية الإيرانية، وما تحتويه من عناوين استقرار وترتيبات أمنية وسياسية، وما أُعلن لجهة استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، يشكل خطوة مهمة تعكس رغبة بين البلدين في الانتقال من القطيعة الرسمية بينهما إلى مسار علاقات طبيعية بكل ما تحمله من فرص وتحديات، وستحدد الأفعال أياً من هذه المسارات سيكون له الرصيد الأكبر في الميزان مع مرور الزمن والأحداث وردود الفعل خلال فترة زمنية متواصلة ستشهد بعض التحديات وحتى الكبوات، لذا جاءت الإشارة إلى اجتماعات مقبلة لوزيري الخارجية في محلها تماماً لأن مسار الحوار الدبلوماسي السياسي مهم، بل ضروري لتخطي كماً غير قليل من التراكمات التاريخية السلبية، وضمان التعامل الحكيم مع جهود متوقعة من أطراف إقليمية ودولية غير مؤيدة للتهدئة السعودية- الإيرانية.

تنويه الجانبان السعودي والإيراني بأهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك لإعطاء جدية ومصداقية لإعلان استئناف العلاقات، باعتبار أن الخلافات بينهما والشكاوي السعودية بشكل خاص ارتبطت بممارسات إيرانية غير مقبولة في هذا الشأن.

كما لاستئناف الاتفاق الأمني الموقع بين الجانبين منذ عقدين من الزمن أهمية خاصة، باعتبار أن معظم الخلافات بينهما ترتبط بقضايا الأمن القومي وأن الأجهزة والمؤسسات الأمنية هي دائماً الأكثر حظراً وتردداً في فتح قنوات اتصال سياسية قبل الاطمئنان إلى النوايا والأفعال من خلال اتخاذ خطوات محددة وملموسة. ومن ثم يوفر تفعيل الاتفاق الأمني ثقلاً سياسياً لإعلان استئناف العلاقات ودعمه من قبل المؤسسات الوطنية المحافظة.

إقليمياً، فإن مفاعيل وتأثيرات الاتفاق السعودي الإيراني، ستنعكس وبشكل مباشر على ملفات سوريا واليمن ولبنان، وكذا في ما يتعلق بالحشد الشعبي في العراق. العراق أبدى ترحيبه بالاتفاق، معتبراً أن ذلك بداية لـ صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن العراق كان محطة مهمة في سياق ترتيب الملفات بين طهران والرياض، وشهدت بغداد اجتماعات بين دبلوماسيين سعوديين وإيرانيين العام الفائت، في محاولة لتسخير التقارب بإنجاح عمليتها السياسية وخلق توازن مع جارتيها الجنوبية السعودية والشرقية إيران .واعتبرت الخارجية العراقية أن الاتفاق الذي كُشف عنه هو بداية صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرةً إلى المساعي التي بذلتها الحكومة العراقية في هذا الإطار. وترى بغداد هذه الخطوة مهمة وستقود إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإلى التعاون الذي سينعكس إيجابياً على المصالح العراقية.

في اليمن، تسعى السعودية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وطريقة للخروج من حرب استمرت لسنوات ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران هناك. وقد يؤدي استئناف العلاقات مع إيران إلى تقليل شحنات الأسلحة إلى الحوثيين والمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن. وكأول تعليق له بهذا الخصوص، قال الناطق باسم جماعة الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام، إن المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها.

أما في ما يتعلق بـ سوريا، فمن المؤكد أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية، سيكون لها تأثيراً مباشراً على مجريات الحرب وحلولها في سوريا، خاصة أن السعودية قد دعمت في مرحلة سابقة، فصائل مسلحة حاولت إسقاط النظام السياسي في دمشق، ولا أحد يُنكر بأن مجريات الحرب في سوريا ويومياتها، وكذا طبيعة الصراع في سوريا وعليها، قد أدى إلى طريق مسدود حيال البحث عن حل سياسي، فضلاً عن عزلة دمشق الدولية، لكن وبعد الكارثة التي شهدتها سوريا والزلزال المُدمر الذي أصاب جغرافيتها، دأبت العديد من الدول العربية إلى استئناف علاقاتها مع دمشق، على الرغم من أن قرار العودة إلى دمشق كان متخذاً في وقت سابق، إلا أن الكارثة عجَلت تلك العودة، وهنا لا نجافي الحقيقة إن قلنا، بأن صمود دمشق وإبقاء باب التسويات العربية مفتوحاً، قد حقق معادلة سورية قوامها الانتصار، مع بقاء دمشق عاملاً فاعلاً ومؤثراً في القضايا الإقليمية والدولية.

وبعد عقدٍ من انقطاع العلاقات بين دمشق والرياض، قد تعود تدريجياً حسبما يلوح إليه المسؤولون السعوديون، إذ تعتبر دمشق الخطوة السعودية الإيرانية مسلكاً نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعاوناً سينعكس إيجابياً على المصالح المشتركة. ترجمة ذلك ما قاله وزير الخارجية السعودي بن فرحان، إن عزل سوريا لا يجدي وأن الحوار مع دمشق ضروري، مشيراً إلى إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وفي ذات السياق، ثمة أنباء تؤكد بعودة السفارة السعودية إلى الرياض، وثمة تحضيرات تجري لاستقبال وزير الخارجية السعودي في دمشق خلال الفترة القادمة.

وفي لبنان الجارة الشمالية "لإسرائيل"، كان حزب الله بقيادة حسن نصر الله الموالي بشدة لإيران، هدفاً إعلامياً مندداً به على الشاشات السعودية التي دعمت التيار السني بقيادة رفيق الحريري سابقاً، ما يعني أن الاتفاق الأخير مع إيران، قد يثير تساؤلاً عن موقف الرياض تجاه العملية السياسية المتأزمة في هذا البلد. وقد لا يكون هناك أي تأثير يطال الواقع اللبناني جراء إعادة العلاقات السعودية الإيرانية، خاصة أن الواقع اللبناني، تؤطره مناكفات سياسية داخلية، الأمر الذي سيكون له تأثيرات تطال واقع اللبنانيين الاقتصادي.

في المُجمل، ومن زاوية الواقعية السياسية، فإن الاتفاق الإيراني السعودي، هو اتفاق مُرحب به، وسيصب في مناحي إيجابية تطال مُختلف أوراق المنطقة، لكن لابد من وضع تصورات بعضها مرحلي، والأخر دائم، في سياق وضع الاتفاق السعودي الإيراني في مقامه الصحيح، وهنا لابد من القول، بأن المنطقة ربما تكون مقبلة على حالة من التصعيد الممنهج من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد ايران، وعلى اعتبار أن السعودية مركزاً مهماً للطاقة الإقليمية والدولية، وعلى اعتبار أن السعودية حليفاً للولايات المتحدة، فقد تم إعداد هذا الاتفاق بين السعودية وإيران، لتبقى مراكز النفط الحساسة في السعودية خارج أي استهداف في أي حرب مقبلة ضد إيران، لا سيما أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستعمل على تقريب وجهات النظر أولاً، ومن ثم قد تدخل السعودية في وساطة مع الولايات المتحدة لتهدئة الأجواء مع إيران.

وفي ذات السياق، فإن المملكة العربية السعودية، لديها تصورات تتعلق بانحسار الدور الأمريكي في المنطقة، وعدم قدرة الولايات المتحدة على مجابهة الدورين الصيني والروسي، نتيجة لذلك، فإن سياسات المملكة رأت في الصين شريكاً اقتصادياً قوياً، ويمكن الاعتماد عليه سياسياً، ولا ننسى بأن جوهر التحالفات الجديد بين طهران والرياض، مرتبط بشكل مباشر بحلفاء طهران، ومن هنا قد نجد شراكة بمفاهيم إستراتيجية متعددة، تجمع طهران ودمشق والرياض وموسكو، والأهم في سياق إعادة التفاهمات الإيرانية السعودية، أن كِلا البلدين باتا في قناعة تامة، أن حالة الخلاف بينهما لا تحقق أي منافع، والأفضل في مثل هزه التطورات الشرق أوسطية، أن يتم الاتفاق، لمجابهة التحديات بأبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية.