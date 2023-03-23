إسرائيل: التماس إلى المحكمة العليا لمنع نقل صلاحيات من وزارة الأمن إلى سموتريتش

الإجراء مخالف لقانون الأساس: الجيش والقانون الدولي، الذي ينص على أن "سلطة إصدار التعليمات والأوامر الملزمة للجيش تُحدَّد بموجب القانون أو من خلال سلطته

قام عدد من رجال الأعمال وأعضاء سابقين في الكنيست وضابط احتياط بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا الخميس، لحظر منح صلاحيات في وزارة الأمن لوزير في مكتب في إشارة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وادعى الملتمسون أن الإجراء مخالف لقانون الأساس: الجيش والقانون الدولي، الذي ينص على أن "سلطة إصدار التعليمات والأوامر الملزمة للجيش تُحدَّد بموجب القانون أو من خلال سلطته".

يمنّي الوزير سموتريتش نفسه باقتطاع صلاحيات من وزير الأمن تجعل الإدارة المدنية في الضفة الغربية تحت سلطته، بناء على اتفاقيات ائتلافية مسبقة وافق عليها رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود ليتسنى له تشكيل حكومة برئاسته بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2022 التي تمخضت عن فوز محقق لأحزاب اليمين والأحزاب الدينية.

وانتقد في حينه انتقد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي خلال محادثات مغلقة الصلاحيات التي ستمنح إلى رئيس حزب الصهيونية الدينية "بتسلئيل سموتريش" بموجب الاتفاق الائتلافي قائلا :"لن أسمح بالاقتراب من تعيين أي جنرال في الجيش الإسرائيلي، لا يوجد لهذا الاتفاق جدوى"، جاء هذا التصريح بعد التقرير أن بتسلئيل يطالب وسيحصل على صلاحيات لتعيين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وسيكون مشاركا في سياسة جهاز الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية- وهذه صلاحيات خاصة فقط برئيس هيئة الأركان ووزير الأمن.

وفي الأثناء ينتفض في الشوارع تمثيل لعدد من القطاعات في الدولة من عاملي الهايتك إلى الأكاديميا فجنود الاحتياط فالناس العاديين الذين يتخوفون من نشوء دكتاتورية على أنقاض الديمقراطية التي تسعى خطة الإصلاح القضائية إلى تقويضها من خلال تعزيز سطوة الحكومة والكنيست على القضاء وعلى حساب صلاحياته.