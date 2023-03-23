إسرائيل: اكتشاف فسيفساء نادرة في المنتزه الوطني صفورية بالجليل

"الفسيفساء والكنيسة والمقابر المكتشفة يمكن أن تكون رافعة للسياحة المسيحية، ولا سيما بفضل قرب المنتزه من الناصرة وكفار كنا ومواقع مسيحية مهمة أخرى".

افادت سلطة الآثار في إسرائيل، أنه تم اكتشاف أرضية فسيفساء نادرة بالقرب من خزان المياه في الحديقة الوطنية صفورية في الجليل منذ حوالي 30 عامًا، وهي تخضع حاليًا لعملية الحفاظ عليها، لتنضم إلى العديد من الاكتشافات الأثرية الأخرى مثل العمارة الداخلية في حالة حفظ فريدة من نوعها، أو صهاريج المياه أو العديد من الفسيفساء الأخرى التي يمكن للزوار مشاهدتها عن قرب.

Nature and Parks Authority فسيفساء في المنتزه الوطني صفورية

ومن جهته قال وصف عالم الآثار من سلطة الطبيعة والمتنزهات زفيكا تسوك، الذي اكتشفها، الفسيفساء بأنها إكتشاف "عالي الجودة" وتابع "جاء في تقرير سلطة الآثار أنه على بعد حوالي 100 متر شمال الطرف الغربي من الخزان، انكشف الركن الجنوبي الشرقي لأرضية من الفسيفساء". وأضاف: "تتكون من سجادة مركزية بأزهار حمراء وزهرية، يحدها إطار من الأشرطة السوداء والحمراء والبيضاء".

Nature and Parks Authority فسيفساء في المنتزه الوطني صفورية

وأشارزفيكا تسوك إلى أنه "يوجد داخل الإطار رصائع تمثل الطيور والأسماك وعناقيد العنب والكروم وأوراق العنب والكرز والزهور والصلبان". يوضح تسفيكا تسوك أن "تشابه هذه الأرضية مع فسيفساء كنيسة مماثلة تم اكتشافها في منطقة نهاريا يعود تأريخها إلى القرن السادس الميلادي. ربما كانت هذه الفسيفساء أرضية كنيسة أو نصب تذكاري جنائزي مسيحي".

Nature and Parks Authority فسيفساء في المنتزه الوطني صفورية

وفي هذا السياق قال كما المشرف على المنتزه الوطني صفورية ميتال رويزر آرون،"يزور حوالي 65000 مسيحي الموقع كل عام، أو حوالي 40في المئة من جميع الزوار" وتابع"يمكن الاستمتاع ببقايا كاتدرائية من الحقبة الصليبية في المنتزه، مشيرا إلى أن "الفسيفساء والكنيسة والمقابر المكتشفة يمكن أن تكون رافعة للسياحة المسيحية، ولا سيما بفضل قرب المنتزه من الناصرة وكفار كنا ومواقع مسيحية مهمة أخرى".