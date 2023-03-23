"خوف من إراقة الدماء": مظاهرات وإغلاق شوارع واشتباكات إسرائيل احتجاجا على "التعديلات" في جهاز القضاء

اشتباكات في مدينة بني براك خلال المظاهرات ضد خطة ليفين نتنياهو القضائيّة

تظاهر عشرات الالآف اليوم الخميس، بـ"يوم الشلل القومي" ضد خطة ليفين نتنياهو التي تهدف الى اجراء تعديلات جذرية في جهاز القضاء، وقم المتظاهرون بإغلاق العديد من الطرق داخل اسرائيل في كافة المناطق، ووقام البعض بإحراق الإطارات وإغلاق شوارع مركزية، والشرطة اعتقلت عشرات المتظاهرين.

وأشعلت مجموعة صغيرة النار في إطارات السيارات في الشارع أمام ميناء اشدود ممّا أدى إلى عرقلة حركة الشاحنات لفترة وجيزة. وأجبرت الشرطة المتظاهرين على مغادرة أحد الطرق أمام مركز للمؤتمرات في مركز إسرائيل.

وأغلق متظاهرون شبكة شوارع "أيالون" في تل أبيب، وهي شبكة الشوارع المركزية وغالبا ما تكون مزدحمة، ثم أعادوا فتحها أمام حركة السير بعد وقت قصير. ولاحقا أغلق المتظاهرون شمال "أيالون" في كلا الاتجاهين ودارت مواجهات واعتقلت الشرطة 26 متظاهرا واستخدمت مدافع المياه ضد المتظاهرين. كما اعتقلت الشرطة 18 متظاهرا قرب مركز للشرطة داخل تل أبيب.

وتنطلق في السابعة من مساء اليوم مسيرة احتجاجية من مدينة رمات غان باتجاه مدينة بني براك. ومن المعروف ان مدينة بني براك غالبية سكانها من المتدينين المتشددين.

وفي بني براك وقبل مسيرة الاحتجاج المخطط لها، قال رئيس البلدية أفراهام روبنشتاين اليوم في مقابلة إنه "خائف من إراقة الدماء". ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتدينين إلى "عدم الانجرار إلى الاستفزازات"، وأوعز إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس بالتحدث إلى رؤساء الأحزاب الأرثوذكسية المتدينة وقادة الرأي العام حتى يطالبوا الجمهور بعدم الانجرار إلى مناطق الاحتكاك. كما دعا الرئيس اسحق هرتسوغ الجمهور الى "اظهار المسؤولية وتجنب تعميق الانقسام".

يُشار إلى أن أعضاء الكنيست الحريديم يخوضون نضالا موحدا لصالح إقرار الخطة القضائية لا يقل تصميما عن واضع الخطة وزير القضاء ياريف ليفين ومساعده رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان.

وأبلغت الشرطة أنه حتى الآن تم اعتقال أو توقيف 87 متظاهر للاشتباه بمشاركتهم في اضطرابات في جميع أنحاء البلاد.

Miri Maman /i24NEWS متظاهرون في تل ابيب، اسرائيل

وأغلق متظاهرون مفترقًا عند مدخل مدينة حيفا، حيث مجمع شركات هايتك كبرى، وجلسوا على الشارع. ويحاول خيالة الشرطة تفريقهم وفتح المفترق رشتهم الشرطة بمدافع المياه.

وقامت الشرطة الإسرائيلية قيادية في حركة الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء التي نظمت هذه التحركات، وبررت الشرطة اعتقال القيادية بإغلاق متظاهرين شارع رئيسي في تل أبيب. وهذه القيادية في الاحتجاجات، شيكما براسلر، هي التي توجه الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب. وأطلقت الشرطة سراح براسلر لاحقا وفرضت عليها بعض القيود.

خلال الاشتباكات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب. وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية. ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب).

في هذه الاثناء، من المتوقع أن يحاول محتجون تعطيل وصول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الى مطار "بن غوريون" الدولي في تل ابيب في طريقه لزيارة رسمية لبريطانيا تبدأ اليوم.

Océane Nicolle/i24NEWS متظاهرون في تل ابيب، اسرائيل

Bethsabée Sellem/i24NEWS

متظاهرون في تل ابيب، اسرائيل