في الأسابيع الماضية، نُشِرَت تهديدات باغتيال رئيس الوزراء. أدين بشدة هذه الهجمات التحريضية والعنفية التي لا مكان لها بيننا ".

دعت زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، اليوم (الخميس) إلى اتخاذ إجراءات لإجماع واسع حول إصلاح النظام القضائي. وقالت "يجب ألا نصل إلى إراقة الدماء والعنف والتحريض حتى لو كانت لدينا خلافات في الرأي. ادعو الجميع الى الهدوء والعمل معا بإجماع كبير ".

ودعت لاحقا قادة المعارضة إلى "التنديد بالعنف ضد الشخصيات العامة قبل فوات الأوان. وقالت: آمل أن تتخذ الشرطة الإسرائيلية תمكتب المدعي العام للدولة والمستشار القضائية للحكومة إجراءات كاملة ضد المخالفين القانونين المحرضين والعنيفين. في نفس الوقت، أعلم أن هؤلاء الفوضويين المتطرفين لا يمثلون غالبية المواطنين الإسرائيليين المهتمين بالحوار والوحدة والتسوية".

وقالت أيضا إنه "منذ الحصار العنيف الذي تعرضت له في محل الحلاقة في تل أبيب، للأسف، فإن العنف ضد الشخصيات العامة في ازدياد. واليوم تعرض الوزير آفي ديختر لهجوم عنيف. وفي الأيام الأخيرة، تم استهداف وزراء آخرين من الليكود مثل نير بركات، كما وتم الاعتداء على ميكي زوهار وميري ريغيف.

وفي الأسابيع الماضية، نُشِرَت تهديدات باغتيال رئيس الوزراء. أدين بشدة هذه الهجمات التحريضية والعنفية التي لا مكان لها بيننا ".