رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي غالانت سيدليان بتصريحين مساء اليوم

الليكود يهاجم غالانت: "من يريد التوقف، عليه أن يستقيل"

أعرب أعضاء كنيست ووزراء في الليكود عن غضبهم مساء اليوم (الخميس) لما يُنظر إليه على أنه نية محتملة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف التشريع لخطة التعديلات القضائية، بعد أن أعلن مكتبه أنه سيصدر "بيانًا مهمًا" في مؤتمر صحافي يعقد في الساعة الثامنة مساءً. جاء هذا بعد أن طالب وزير الأمن يوآف غالانت نتنياهو بوقف التشريع.

وأعلن وزير الأمن، غالانت، ايضًا أنه سيدلي بتصريحات خاصة في مؤتمر صحافي يعقده السابعة والنصف من مساء اليوم، الخميس، في خطاب منفصل عن رئيس الحكومة وسط توقعات بأن يعتزم الدعوة إلى وقف فوري للتشريعات المتعلقة بخطة إضعاف القضاء وإجراء البدء بحوار فوري بين الائتلاف والمعارضة في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي.

وأشار مسؤولون كبار في الليكود إلى "البيان المهم" الذي من المتوقع أن يدلي به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء ، وقالوا ان "نتنياهو يدرك أنه إذا أوقف التشريع، فهناك خطر كبير على سلامة الائتلاف الحكوميّ". وفي وقت سابق، غردت وزيرة الإعلام غاليت ديستال أتابريان: "أي عضو كنيست من الليكود يخطط لوقف التشريع مدعو للاستقالة". وأضاف وزير الاتصالات شلومو كارعي: "مثل هذا الانسحاب المخزي من التزاماتنا سيؤدي في النهاية إلى حل الحكومة".

وقال مسؤولون كبار في حزب شاس اليوم (الخميس) إنهم سيدعمون ما يقرره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأضافوا أنهم "ليسوا على علم بقرار تأجيل التشريع" مساء اليوم.

ومن جهتها دعت زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، اليوم (الخميس) الى "تهدئة الأجواء والعمل للتوصل إلى توافق واسع في الشعب" حول مخطط "إصلاح القضاء". وقالت "يجب ألا نصل إلى إراقة الدماء والعنف والتحريض حتى لو كانت لدينا خلافات في الرأي. ادعو الجميع الى الهدوء والعمل معا بإجماع كبير ".