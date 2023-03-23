إسرائيل: أميرة تايلاند تزور مستشفى هداسا عين كارم في القدس

"الزيارة الفريدة إلى هداسا تؤكد حقيقة أن مركزنا الطبي مشهور عالميًا. إن اختيار الأميرة لتعميق علاقتها مع هداسا يعكس رمز التميز المحفور على رايتها"

أبدت الأميرة التايلاندية تشولابورن ماهيدول اهتمامًا كبيرًا بالتطورات التكنولوجية المبتكرة والمتقدمة والعلاجات في مجال السرطان المنفذة في مستشفى هداسا عين كارم في القدس يإسرائيل، وخلال هذه الزيارة، التي أصبحت حدثًا رفيع المستوى وأثارت اهتمامًا دوليًا كبيرًا، رافقت الأميرة شخصيات بارزة من المستشفى.

وبناءً على طلبها، تمكن الأميرة تشولابورن ماهيدول من زيارة غرف العمليات بالمستشفى الواقعة على بعد أربعة طوابق تحت الأرض، حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل في حالة الطوارئ. تم تقديم عرض لأحدث التقنيات الجراحية، بما في ذلك أنظمة الملاحة المتطورة والروبوتات التي تستخدمها الفرق في غرف العمليات.

وقال مدير المستشفى يورام فايس"هذه الزيارة الفريدة إلى هداسا تؤكد حقيقة أن مركزنا الطبي مشهور عالميًا. إن اختيار الأميرة لتعميق علاقتها مع هداسا يعكس رمز التميز المحفور على رايتها ، خاصة في مجال علم الأورام ، حيث لدينا مكانة مرموقة على الصعيد الدولي"، وكما هو معتاد في مثل هذه الزيارات الرسمية للدولة، قدمت الأميرة يورام فايس هدية نيابة عن بلدها، وفي المقابل تلقت كتبًا تصف تاريخ وتطور مستشفى هداسا على مدار السنوات الـ 110 المنصرمة.

والأميرة الحاصلة على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية شديدة التعلق بالتقدم العلمي والتقدم في بلادها، نظرًا لاهتمامها بمجال علم الأورام، فقد منحها خبراء مشهورون عالميًا في مركز هداسا الطبي نظرة متعمقة حول العلاجات المتطورة وأبحاث السرطان المتقدمة.