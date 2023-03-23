إسرائيل: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المئة بدءا من أبريل الوشيك

تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور تلقائيًا من خلال آلية الربط، والتي تنص على أن أقل أجر يمكن لصاحب العمل دفعه هو 47.5 في المئة من متوسط ​​الأجر في إسرائيل.

سيرتفع الحد الأدنى للأجور الشهرية في إسرائيل بنسبة 5 في المئة في الأول من نيسان / أبريل الوشيك ليصل إلى 5،571 شاقل،(أكثر من 1400 يورو) وتتم مراجعة الحد الأدنى للأجور تلقائيًا من خلال آلية الربط، والتي تنص على أن أقل أجر يمكن لصاحب العمل دفعه هو 47.5 في المئة من متوسط ​​الأجر في إسرائيل.

وعلى الرغم من المراجعة التلقائية، لم يتم تحديث الحد الأدنى للأجور في إسرائيل منذ ديسمبركانون الأول من عام 2017، عندما تم تحديده عند 5،300 شاقل شهريًا بمعدل 28.5 شاقل للساعة، وكان من المقرر مراجعة الحد الأدنى للأجور منذ عدة سنوات، لكن تم تجميده بسبب تفشي وباء كورونا ثم الخلافات السياسية في البلاد.

في عام 2021 ، تم توقيع اتفاقية بين وزارة المالية والهستدروت (النقابة الرئيسية للعمال الإسرائيليين) ومنظمات أصحاب العمل الرئيسية، تنص على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 شاقل بحلول عام 2025. لكن الاتفاقية لم تكن كذلك، أقرها الكنيست، حيث طالب حزب العمل وحزب كاحولا لافان بزيادة أكبر.