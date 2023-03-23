نتنياهو: أدعو قادة المعارضة للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل لخطة متوازنة

نتنياهو: تشريعات إصعاف القضاء ستتواصل الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الخميس) في بيان لوسائل الإعلام، أنه لا يخطط لإيقاف تشريع مخطط "الإصلاح القضائيّ وعلى رأسها تشريع تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، والتي سيتم التصويت عليها الأسبوع المقبل.

أعلن نتنياهو أنه ينوي الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، وأعلن: "هذا يكفي. أنا سأدخل المفاوضات. لقد تركت كل شيء آخر جانبًا. من أجل شعبنا وبلدنا سأفعل كل ما بوسعي للتوصل إلى حل ". القى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا البيان، بعد لقائه مع وزير الأمن يوآف غالانت، الذي خطط للدعوة علنًا ​​إلى وقف التشريع القانوني ل"مخطط الإصلاح القضائي" وتراجع عنه.

كما أشار نتنياهو إلى لقائه مع الوزير غالانت مساء اليوم، بعد أن خطط للدعوة علنًا إلى وقف التشريع، وقال: "سمعت مخاوفه بشأن تداعيات الوضع على أمننا القومي. أنا آخذ كل شيء في الاعتبار، و في نفس الوقت يجب أن أقول إنه لا مجال للرفض. الرفض يهدد أمننا القومي وأمننا الشخصي ، ولا يوجد مبرر للرفض. سأفعل كل شيء لتهدئة الروح وتوحيد الصدع في الوطن لأننا أخوة وبعون الله سنفعلها معًا وننجح معًا" قصد نتنياهو بالرفض نسبة لرفض بعض المقاتلين والقادة في جيش الاحتياط بالانضمام للخدمة في حال استمر مخطط الاصلاح القضائي.

وبحسب نتنياهو فإن "معارضي الإصلاح ليسوا خونة وأنصار الإصلاح ليسوا فاشيين. معظم مواطني إسرائيل يحبون هذه البلاد ويريدون الحفاظ على ديمقراطيتها.

وأضاف نتنياهو: "يجب أن يتعامل النظام الديمقراطي السليم مع هاتين المسألتين التعامل مع حكم الأغلبية والحفاظ على حقوق الفرد. ولضمان ذلك ومنع الانقسام في الأمة، يجب أن يعالج الإصلاح القضائي هاتين الحاجتين الأساسيتين. لمنع حدوث شرخ في الأمة يجب على كل طرف أن يأخذ المطالبات على محمل الجد ويهتم بمخاوف الطرف الآخر ".

وبحسب نتنياهو ، فإن "أفضل طريقة لتحقيق إصلاح متوازن ومنع حدوث شرخ في الأمة هي من خلال الحوار والتوصل إلى اتفاق واسع قدر الإمكان. ولسوء الحظ، رفض ممثلو المعارضة حتى الآن الدخول في هذا النقاش. ثلاثة اشهر تقريبًا ضاعت بسبب هذا الرفض. واتمنى ان يتغير ذلك في الايام المقبلة ".

واستغرقت الجلسة بين نتنياهو وجالانت 20 دقيقة، أخبر خلالها وزير الأمن نتنياهو بالأساس عن الوضع الذي يسمعه في الجيش بعد نية مواصلة الترويج للتشريع. وبحسب مكتب غالانت، عرض وزير الأمن على نتنياهو تأثير السلبي للعمليات التشريعية على الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن.

وردًاعلى بيان رئيس الوزراء نتنياهو، الذي أعلن عن استمرار تشريع الثورة القانونية. قال زعيم المعارضة يائير لابيد : "بدلا من وقف التشريع وتهدئة الأرواح، يستمر نتنياهو في نشر أكاذيب مشينة ضد نظام القضاء لا علاقة لها بالواقع. الصوت صوت نتنياهو، لكن الأيدي هي يد ليفين ".

ورد رئيس معسكر الدولة،وزير الأمن السابق، بيني غانتس، على تصريح رئيس الوزراء نتنياهو، وقال ان "من الواضح اليوم أنه لن تتضرر الديموقراطية فقط ، بل أن الإصلاح سيشكّل ضررًا مباشرا بإرساء أمن إسرائيل وانعدام المسؤولية الوطنية.

Flash90 متظاهرون في القدس

وبحسب تحليل وسائل اعلام اسرائيلية جاء انّ "خطاب نتنياهو الليلة هو تعبير عن ضائقته، والتي بدأت تنتقل من الشارع الى داخل الليكود، وهو مصدر قلقه الاكبر، افالليكود هو اخر قلاعه التي يسيطر عليها، وبدأت حالة الغليان فيه والتمرد عليه".

تظاهر عشرات الالآف اليوم الخميس، في اطار "يوم الشلل القومي" ضد خطة ليفين نتنياهو التي تهدف الى اجراء تعديلات جذرية في جهاز القضاء، وقام المتظاهرون بإغلاق العديد من الطرق داخل اسرائيل في كافة المناطق، ووقام البعض بإحراق الإطارات وإغلاق شوارع مركزية، والشرطة اعتقلت عشرات المتظاهرين.

خلال الاشتباكات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب. وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية. ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب).