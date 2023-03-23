رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يتهم نتنياهو بالإضرار بأمن الدولة

أكد ليبرمان على أن "نتنياهو يتصرف مثل الأرنب أمام حسن نصر الله ويحيى السنوار، ويتصرف كالأسد أمام أعضاء الليكود"

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، وقادة حركات الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي، مساء اليوم الخميس،رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتحمل المسؤولية و "وقف الجنون" بعد وقت قصير من خطاب الأمة، الذي أكد فيه مواصلته لخطة الإصلاح القضائي المثير للجدل، ومن جهته ناشد أفيغدور ليبرمان، رئيس الشاباك ورئيس الأركان بالوقوف أمام الأمة و"قول الحقيقة بشأن التداعيات الخطيرة التي يخلفها التشريع القضائي على أمن الدولة، حتى لو على حساب الإقالة أو الإستقالة"

وأكد ليبرمان على أن "نتنياهو يتصرف مثل الأرنب أمام حسن نصر الله ويحيى السنوار، ويتصرف كالأسد أمام أعضاء الليكود".

وحث نتنياهو في خطابه على أن التشريع المزمع لإصلاح القضاء لن ينه الديمقراطية، بل يقويها بدلاً من ذلك، وأكد أنه سيشارك بعمق في الإصلاح المخطط له وأن التشريع سيمضي قدما، وقال: "أعتقد أنه يمكننا تمرير الإصلاح القضائي الذي من شأنه معالجة مخاوف الجانبين، الإصلاح من شأنه أن يعيد التوازن السليم بين السلطات ويصون الحقوق المدنية لكل إسرائيلي: وتابع "لدينا دولة واحدة وعلينا أن نفعل كل شيء من أجل الدفاع عنها من التهديدات الخارجية من صدع لا يمكن إصلاحه من الداخل، لا يجب ان نرفض العنف فقط بل يجب ان نرفض وندين التحريض ".

وقال لابيد "بدلاً من وقف التشريع وتهدئة النفوس، اشتكى نتنياهو مرة أخرى، واستمر في نشر أكاذيب مشينة ضد نظام العدالة لا علاقة لها بالواقع" وتابع"الصوت هو صوت نتنياهو، لكن الأيدي بيد ياريف ليفين" أضاف في إشارة إلى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي اقترح في البداية الإصلاح القضائي. إذا تم سنه، فإن "التشريع يمنح الحكومة الإسرائيلية السيطرة الكاملة على التعيينات القضائية ويمنع محكمة العدل العليا من مراجعة القوانين الأساسية".