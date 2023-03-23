رئيس الشاباك لرئيس الوزراء نتنياهو: إسرائيل تقترب من منطقة خطرة

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها بار رئيس الوزراء من التهديدات الأخيرة

في محادثة جرت بين رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ناقش الطرفان زيادة التهديدات الأمنية إلى جانب "الصدع في المجتمع الإسرائيلي". وقال بار لنتنياهو في الاجتماع إن تقارب التهديدات يؤدي بدولة إسرائيل إلى "مكان خطير"، ليست هذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها بار رئيس الوزراء من التهديدات الأخيرة.

تنضم دعوة بار إلى دعوات مماثلة بشأن هذه القضية من رؤساء جهاز الأمن. ومنهم وزير الأمن يوآف غالانت الذي عبر اليوم الخميس عن رغبته في وقف التشريع لمخطط "الثورة القضائية". بالإضافة إلى ذلك، أفادت الأنباء أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي قدم مؤخرًا مواد استخباراتية إلى رئيس الوزراء مع تحذيرات صريحة.

منذ أن بدأت الحكومة العملية التشريعية، أحد التهديدات الرئيسية التي كانت محور المحادثات بين رؤساء جهاز الأمن ونتنياهو هي الدعوات المتكررة للرفض الذي دعا لها جنود وقادة جيش الاحتياط، بما في ذلك دعوات الطيارين في القوات الجوية. وقدامى المحاربين والمحاربين السيبرانيين والوحدة 8200.

في نفس الوقت الذي تواجه فيه اسرائيل التهديدات الأمنية، تواجه إسرائيل ايضًا فترة معقدة من الناحية الاقتصادية - وصل الشيكل الاسرائليلي إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات مقابل الدولار، كما أن عددًا كبيرًا من الاقتصاديين والأشخاص الرئيسيين في البلاد يحذرون من عواقب تمرير التشريع، ويوم الثلاثاء قدم كبير الاقتصاديين توقعات مقلقة تفيد بأن إسرائيل قد تخسر حوالي 100 مليار شيكل سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي، في غضون عقد تقريبًا، بسبب الانخفاض المتوقع في التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي أمس الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الأزمة العسكرية المتفاقمة على خلفية تفاعلات خطة الإصلاح القضائي، وفقا لتقارير إعلامية.