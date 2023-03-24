توترات قبل صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في القدس

قائد لواء القدس: "لن يُسمح لصعود اليهود إلى الحرم القدسي في اوقات الصلاة الخاصّة بالمسلمين"

قال ضابط قسم العمليات في منطقة القدس بالشرطة اللواء أمير بن كيكي لهيئة البث الاسرائيلي (كان11) أنه لن يُسمح لليهود بالصعود إلى الحرم القدسي في اوقات الصلاة الخاصّة بالمسلمين".

وحول قضية هدم المنازل غير القانونية في القدس الشرقية، قال "بن كيكي" إنّ بلدية القدس هي المسؤولة عن هذا الموضوع والشرطة فقط هي التي تُؤمّن الهدم. وحتّى هذه اللحظة، لا نعلم أنّ البلدية تنوي هدم المنازِل في شهر رمضان".

وأضاف انّ "هذه الممارسة قائمة منذ سنوات. وهي أنّ الهدم الغير قانوني للمنازل لا يتّم في رمضان حتى لا يتم إشعال المنطقة، لكن وزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير طالب بضرورة قيام الشرطة بذلك إذا لزم الأمر، حتى خلال شهر رمضان".

بدأ رمضان امس الخميس والمؤسسة الامنية الإسرائيلية مستعدة للمواجهة. ودارت الليلة مواجهات مع العديد من المشاركين في منطقة باب العامود بين مجموعتين من الشباب. في اليومين الماضيين، نفذ فلسطينيون ثلاث عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية، أصيبت في اثنتين منها سيارات إسرائيلية بالنيران، لكن لم يصب أي شخص. وفي جميع الحوادث الثلاثة، هرب المنفذون ولم يتم القبض عليهم بعد.

في غضون ذلك، تم منح السجناء الأمنيين في سجن نفحة زيادة في بدل الماء الساخن للاستحمام قبل كل صلاة عيد، ومن المحتمل أن يكون ذلك منع الإضراب عن الطعام الذي خططوا له.

واستقبلت الشعوب العربية والإسلامية مطلع فجر اليوم الخميس شهر رمضان المبارك الذي يدعو المؤمنين إلى الشروع بصيام الشهر من الفجر إلى مغيب الشمس حتى 21 نيسان/أبريل.