الآلاف جنود الاحتياط يحذرون من تفكك الجيش الإسرائيلي: "سنتمتنع عن الخدمة"

أعلن جنود الاحتياط من الوحدة 8200 التابعة لمخابرات الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، عن بدء التوقيع على عريضة يتعهدون فيها برفض مواصلة التطوع للخدمة طالما استمرت تشريعات "التعديلات القضائية". جاء هذا بعد تصريح رئيس الحكومة نتنياهو امس الخميس بأنه ينوي متابعة التشريعات المتعلقة بمخطط الجهاز القضائي.

وجاء في العريضة الذي أرسلت إلى وزير الأمن ايوآف جالانت أن "تصرفات الحكومة هي انتهاك فعلي للعقد الأساسي بين الدولة ومواطنيها ، والذي يلزم العمل من أجل الصالح العام في إطار القواعد الديمقراطية الأساسية للعبة، وأضافوا ان هذا عقد بموجبه يجب على الدولة، بقيادة القيادة المنتخبة، الحفاظ على القيم اليهودية والديمقراطية الأساسية من أجل كل مواطن وليس ضد المواطنين".

مع اتساع الحركة الاحتجاجية حذر جنود الاحتياط في وحدات أخرى من نخبة الجيش الإسرائيلي من "تفكك الجيش" ويعلنون تصعيد حركة الاحتجاج، ويهددون بموجة واسعة من رافضي تأدية الخدمة العسكرية ألأمر الذي اقلق وزير الأمن غالانت والذي بسببه اراد امس الخميس الأعلان علنًا عن نيته بالدعوة لوقف اجراءات التشريع لهذه الخطة.

وكانت قد أعلنت قادة الحركة الاحتجاجية في قوات الاحتياط أنهم قاموا بجمع تواقيع من ضباط في قوات الاحياط على عريضة "لرفض الخدمة العسكرية" في حال إقرار الخطة القضائية. وقالوا "نحن نتظاهر في الشوارع منذ أحد عشر أسبوعا، والحكومة تسارع لفرض مخططها، ووزير الأمن صامت والحكومة تخرق العقد بيننا".

وأرسل 360 من جنود الاحتياط سابقين وحاليين في سلاح البحرية الاسرائيلية، رسالة (الأربعاء) الماضي إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي كان سابقا قائد سلاح البحرية، وأبلغوه بأنهم لن يتطوعوا للاحتياط بعد الآن. وكتبوا في الرسالة: "لن يسمح لنا ضميرنا بمواصلة التطوع في قوات الاحتياط أو تشجيع مثل هذه الخدمة في بلد غير وجهه ولم يعد ديمقراطيا".