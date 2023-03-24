البيت الأبيض: أميركا لا تسعى لصراع مع إيران وإجراءاتنا الأخيرة في سوريا تهدف حماية القوات والمعدات الأميركية

البيت الأبيض:"الضربات الأميركية في سوريا تهدف إلى حماية الجنود الأميركيين هناك، حيث لا يزال تنظيم ’داعش’ والجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكلون تهديدا"

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي،، اليوم الجمعة، إن "الضربات الأميركية في سوريا تهدف إلى حماية الجنود الأميركيين هناك، حيث لا يزال تنظيم ’داعش’ والجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكلون تهديدا"مؤكدا على أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، وإنه لا ينبغي لطهران أن تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الأميركية"

كما أكد كيربي عدم وقوع لا خسائر في صفوف الجنود الأميركيين في أحدث هجوم على قاعدة أميركية في شرق سوريا.

يأتي هذا بينما شنت واشنطن ضربات جوية "دقيقة" في شرق سوريا ليل الخميس-الجمعة، رداً على هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وجرح ستة آخرين، واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدى إلى مقتل "متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخَر".

وكان البنتاغون قد أعلن أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتبر الطائرة بدون طيار "إيرانية المنشأ". وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنه بتوجيهات من الرئيس جو بايدن أذن "لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وتتعرّض قواعد للتحالف والقوات الأميركية بشكل دائم لاستهداف عبر طائرات مسيّرة وبصواريخ.