احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل: نحو 200 طيار احتياطي يرفضون مواصلة الخدمة

قال مقاتلوا سلاح الجو بأن لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة، إنها "أزمة ثقة خطيرة بين النواب وأولئك الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن دولة إسرائيل"

احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، رفض حوالي 200 طيار مقاتل في سلاح الجو الإسرائيلي الاستمرار في الخدمة كجنود احتياط، اليوم الجمعة، بحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية (12) بعد ظهر اليوم.

وقالت مجموعة الطيارين(أجرى بعضهم عمليات إسرائيلية سرية)، بحسب المصدر، إنهم اتخذوا قرارها بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، وسيراجعونه في غضون أسبوعين، مشيرين إلى أنه " ليس لدى رئيس الوزراء نية لوقف الإصلاح وقيادة إسرائيل إلى "ديكتاتورية" ولا يمكنهم الاستمرار في الخدمة، إنها "أزمة ثقة خطيرة بين النواب وأولئك الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن دولة إسرائيل"

وكان نحو 100 من ضباط الاحتياط، قد ابلغوا قادتهم، الأربعاء المنصرم، بإيقاف التطوع للخدمة الاحتياطية بسبب تقدم العملية التشريعية التي يروج لها الائتلاف الحكومي في إطار خطة الإصلاح القضائي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل 700 من قدامى المحاربين رسالة إلى وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هيرزي هاليفي لفعل كل ما في وسعهم لوقف الإصلاح.

وكان بنيامين نتنياهو، قد تعهد في كلمة له، أمس الخميس، أنه لا يخطط لإيقاف تشريع مخطط "الإصلاح القضائيّ" وعلى رأسها تشريع تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، والتي سيتم التصويت عليها الأسبوع الوشيك، في حين، أعلن نتنياهو أنه ينوي الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، وقال: "هذا يكفي. أنا سأدخل المفاوضات. لقد تركت كل شيء آخر جانبًا. من أجل شعبنا وبلدنا سأفعل كل ما بوسعي للتوصل إلى حل ". القى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا البيان، بعد لقائه مع وزير الأمن يوآف غالانت، الذي خطط للدعوة علنًا ​​إلى وقف التشريع القانوني ل"مخطط الإصلاح القضائي" وتراجع عنه.

وفي السياق ردّت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية،غالي بيهارف ميارا، بحدة على خطاب رئيس الوزراء وقالت إنه "انتهك بتصريحاته حكم المحكمة العليا كما انّ بيانه غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح" جاء هذا في رسالة نشرتها بعد دقائق من وصول رئيس الوزراء إلى لندن. وقال الوفد المرافق لرئيس الوزراء نتنياهو ردا على ذلك أن "تصريحاته الليلة الماضية ليس لها تأثير على شؤونه الشخصية".