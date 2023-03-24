القدس: أكثر من 80 ألفا أدوا صلاة أول جمعة في رمضان في المسجد الأقصى

عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في طرق المدينة وأزقتها ونشرت 2300 عنصر وقالت "إنّ اكثر من 80 الف مصل وفدوا الى المسجد الأقصى" حيث وتدفّق المصلّون على باحة المسجد

قال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، إن أكثر من ثمانين ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى في القدس قادمين من المدينة والضفة الغربية ومن البلدات والقرى والمدن العربية في إسرائيل وسط تعزيزات أمنية إسرائيلية كبيرة داخل المدينة وفي محيطها، وتابع في حديثه لوكالة فرانس بريس: الحمدلله أن الصلاة جرت بهدوء وانتهت بسلامة".

ونتاول خطيب الجمعة الشيخ محمد سليم في المسجد الأقصى "وحدة المسلمين ووحدة أبناء الشعب الفلسطيني والعرب" وقال "اجعلوا كلمتكم على قلب رجل واحد"، وأضاف "نصرةً لدينكم ونصرة لقدسكم ونصرة لأقصاكم وقضاياكم، وإعزازاً لأنفسكم وخاصة أنّ الهجمة عليكم لتدمير الاسلام ولتفريق الشعب الفلسطيني وإماتة قضيته"، ودعا إلى "نبذ الخلافات والخصومات لأنّ رمضان شهر الوحدة".

ومن جهتها عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في طرق المدينة وأزقتها ونشرت 2300 عنصر وقالت "إنّ اكثر من 80 الف مصل وفدوا الى المسجد الأقصى" حيث وتدفّق المصلّون على باحة المسجد الأقصى.

وشاهد مصور فرانس برس بين الحشد رجلاً ملثّما يلوّح براية الجناح العسكري لحركة حماس. ثم ظهر ملصق ضخم لحركة حماس على أحد أروقة الباحة. وعند العصر، نشرت الشرطة الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر أحد أفراد قوات الأمن على سلّم أثناء إزالة الملصق وعلمي فصيلين فلسطينيين آخرين.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيف القيود على دخول الفلسطينيين إلى القدس في شهر رمضان، حيث يشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه والصلاة فيه، معتبرين هذه الخطوة استفزازاً لمشاعرهم.

وكانت أعمال القمة الثلاثية في شرم الشيخ، قد انتهت، يوم 19 مارس/آذار الجاري بدون قرارات حاسمة واتفق على عقد اجتماع آخر في شهر رمضان، وشدد المشاركون على الالتزام "بدفع الاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، واتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح آفاق سياسية".وأضاف أن "إسرائيل تلتزم بوقف النقاش حول وحدات سكنية استيطانية جديدة على مدار أربعة أشهر

وعقدت القمة في مصر، الدولة التي برزت في السنوات الأخيرة كوسيط رئيسي بين إسرائيل ومختلف الفصائل الفلسطينية، وشارك مسؤولون من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة في القمة في محاولة لتخفيف التوترات في المنطقة.