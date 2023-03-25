الولايات المتحدة تعلق على مباحثات التطبيع بين السعودية وسوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة : "لن نطبع مع نظام الأسد، ولن نشجع الآخرين على التطبيع في غياب تقدم حقيقي"

علقت الولايات المتحدة على المباحثات الجارية بين السعودية وسوريا لإعادة علاقاتهما الدبلوماسية، مؤكدة عدم تغيّر موقف واشنطن من "التطبيع" مع الرئيس السوري بشار الأسد، ولا تشجع الآخرين على التطبيع معه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة : "لن نطبع مع نظام الأسد، ولن نشجع الآخرين على التطبيع في غياب تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254"، حسب موقع الحرة.

وأضاف المتحدث: "لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر مع شركائنا. نواصل حث أي شخص يتعامل مع دمشق على التفكير بإخلاص وبشمولية في كيفية أن يساعد تواصله مع النظام على توفير احتياجات السوريين المحتاجين بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، وفي تقريبنا من حل سياسي لهذا الصراع".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "كانت تلك رسالتنا الثابتة لشركائنا في المنطقة"، مشدداً على أنه "في أي تعامل مع النظام السوري يجب وضع خطوات حقيقية لتحسين حال الشعب في سوريا في المقدمة".

وحث المتحدث شركاء الولايات المتحدة "على المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومستقل ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك من خلال توسيع استخدام المعابر الحدودية".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة، الخميس الماضي، القول إن السعودية وسوريا اتفقا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، ما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة دمشق إلى الصف العربي.

ونقل التلفزيون السعودي الرسمي في وقت لاحق عن مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قوله إن "الرياض تجري محادثات مع النظام السوري لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية".