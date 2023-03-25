الولايات المتحدة تعلق على مباحثات التطبيع بين السعودية وسوريا

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة: "لن نطبع مع نظام الأسد، ولن نشجع الآخرين على التطبيع في غياب تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"

علقت الولايات المتحدة على المباحثات الجارية بين السعودية وسوريا لإعادة علاقاتهما الدبلوماسية، مؤكدة عدم تغيّر موقفها من "التطبيع" مع الرئيس السوري بشار الأسد، ولا تشجع الآخرين على التطبيع معه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة: "لن نطبع مع نظام الأسد، ولن نشجع الآخرين على التطبيع في غياب تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254"، حسب قناة الحرة.

وأردف المتحدث قائلا: "لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر مع شركائنا. نواصل حث أي شخص يتعامل مع دمشق على التفكير بإخلاص وبشمولية في كيفية أن يساعد تواصله مع النظام على توفير احتياجات السوريين المحتاجين بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، وفي تقريبنا من حل سياسي لهذا الصراع".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "كانت تلك رسالتنا الثابتة لشركائنا في المنطقة"، مؤكدا على أنه "في أي تعامل مع النظام السوري يجب وضع خطوات حقيقية لتحسين حال الشعب في سوريا في المقدمة".

وحث المتحدث شركاء الولايات المتحدة "على المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومستقل ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك من خلال توسيع استخدام المعابر الحدودية".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت أن السعودية وسوريا اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما ومعها العلاقات الدبلوماسية بعد قطعها قبل أكثر من عقد، وقال مصدر إقليمي موال لدمشق في تصريح لوكالة "رويترز" إن " السعودية وسوريا تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطرالوشيك.

وتأتي هذه الخطوة في خطوة ثانية لاستكمال عودة العلاقات بين السعودية وإيران، حيث اتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذا اللقاء سيمهد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا في العاصمة الصينية بكين، في وقت سابق من مارس/ آاذار الجاري، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ عام 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.