رئيس الوزراء الإسرايلي: "ظاهرة أمتناع الجنود الاحتياط عن الخدمة يمكن أن يدمر الدولة"

وقال نتنياهو، إن "استخدام رفض الانصياع للأوامر كأداة سياسية يبدأ من اليسار لكن يمكن أن ينتقل إلى اليمين"

أكد رئيس الوزراء الإسرايلي بنيامين نتنياهو، للصحفيين في لندن أن "ظاهرة رفض الجنود الاحتياط الانصياع للأوامر احتجاجيا ضد "التعديلات القضائية" يمكن أن يدمر الدولة، وأضاف: "الاستسلام لمثل هذا التهديد هو تهديد وجودي لدولة إسرائيل".

وقال نتنياهو، إن "استخدام رفض الانصياع للأوامر كأداة سياسية يبدأ من اليسار لكن يمكن أن ينتقل إلى اليمين"، وأضاف، "لن ينتهي الأمر بطرف واحد بل سينتقل من جانب إلى آخر. هذا السؤال مقلق جدا بالنسبة لي. وقال "هذه مشكلة خطيرة للغاية".

وتابع نتنياهو، "على رؤساء الأجهزة الأمنية اتخاذ موقف حازم ضد ظاهرة الرفض هذه"، موضحا أ٫ه "لا يمكن للدولة أن توجد بدون جيش"

على الرغم من جلوسه في لندن ، إلا أنه أشار إلى "الاضطرابات الداخلية بشأن خطته للإصلاح القضائي ، والتي أثارت احتجاجات هائلة بما في ذلك بين جنود الاحتياط الذين حذروا من أنهم سيوقفون خدمتهم التطوعية.

وكان قد أعلن جنود الاحتياط من الوحدة 8200 التابعة لمخابرات الجيش الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، عن بدء التوقيع على عريضة يتعهدون فيها برفض مواصلة التطوع للخدمة طالما استمرت تشريعات "التعديلات القضائية".

جاء هذا بعد تصريح رئيس الحكومة نتنياهو الخميس الماضي بأنه ينوي متابعة التشريعات المتعلقة بمخطط الجهاز القضائي.