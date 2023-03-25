تركيا : زلزال جديد يضرب شمال ولاية قهرمان مرعش

وقال المركز إن "مركز الزلزال يقع على بعد 16 كم جنوب غرب مدينة البستان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80.4 ألف نسمة، وعلى عمق كيلومترين".

كشف المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت، أنه سجل زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية.

وقال المركز إن "مركز الزلزال يقع على بعد 16 كم جنوب غرب مدينة البستان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80.4 ألف نسمة، وعلى عمق كيلومترين".

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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بدورها، قدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD، قوة الزلزال بـ4,5 درجة، مشيرة إلى أنه وقع في الساعة 07:39 صباحا على عمق 7 كيلومترات.

وكانت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لويزا فينتون، فد أكدت أن "الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار، وقالت في إفادة صحفية، "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100مليار دولار".