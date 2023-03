تركيا : زلزال جديد يضرب شمال ولاية قهرمان مرعش

كشف المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت، أنه سجل زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية.

وقال المركز إن "مركز الزلزال يقع على بعد 16 كم جنوب غرب مدينة البستان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80.4 ألف نسمة، وعلى عمق كيلومترين".

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.