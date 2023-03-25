وكالة الطاقة الذرية : " تم العثور على اليورانيوم المفقود في ليبيا"

الوكالة: "أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريباً الذي أُعلن فقدانه في الآونة الأخيرة من أحد المواقع في ليبيا، عُثر عليه"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، أنه تم العثور على عدد من براميل اليورانيوم كانوا قد اختفوا، الشيء الذي أثار أسئلة عن حقيقة الأسباب التي تقف وراء إثارة الملف النووي الليبي في هذا التوقيت

وأكدت الوكالة الدولية ليل أمس الجمعة أن "أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريباً الذي أُعلن فقدانه في الآونة الأخيرة من أحد المواقع في ليبيا، عُثر عليه في الموقع نفسه"

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، كانت الوكالة الدولية قد أعلنت، فقدان عشرة براميل تحمل نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي، من موقع في ليبيا، وأنها ستجري تحقيقات إضافية لـ"تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية، ومكان وجودها حالياً"، مما عبر مراقبون ليبيون عن قلقهم إزاء تحول ليبيا إلى ساحة تصفية حسابات بين أقطاب دولية.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن ذلك جاء بعد أن أجرت تفتيشاً يوم الثلاثاء، واكتشفت أن "كمية ضئيلة نسبياً من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة"، في متابعة لبيان قيادة حفتر التي أعلنت عن براميل خام اليورانيوم المركز بالقرب من المخزن الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا.

وردفت الوكالة بأنه خلال التفتيش، "لاحظ مفتشو الوكالة أن البراميل التي لم تكن موجودة في الموقع المعلَن في وقت التفتيش السابق قد أُعيدت، وتُركت على مقربة من هذا الموقع"، وتابعت: "أكد مفتشو الوكالة أن هذه البراميل تحتوي على خام اليورانيوم الطبيعي المركز، وشهدوا إعادة نقلها إلى الموقع المعلن عنه لتخزينها".

وأصدرت مجموعات مسلحة سورية عن العثو على كمية اليورانيوم المفقودة في منطقة لا تبعد إلا حوالى خمسة كيلومترات عن المستودع، في اتجاه الحدود التشادية"، ودلك بعد إعلان الوكالة الدولية