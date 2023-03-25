سوريا : تجدد القصف الصاروخي المتبادل بين مجموعات مسلحة والجيش الأميركي

ونقلت وسائل إعلام، عن مسؤول أميركي قوله إن "الهجوم أدى لجرح جندي أميركي جراء تعرض قاعدتين للقوات الأميركية في شرق سورية لهجمات بالصواريخ والمسيرات".

تعرضت قاعدتين للقوات الأميركية لهجمات وأصيب جندي أمريكي، اليوم السبت، إثر تجدد القصف الصاروخي المتبادل، بين مجموعات مسلحة والجيش الأميركي شرقي سورية.

ونقلت وسائل إعلام، عن مسؤول أميركي قوله إن "الهجوم أدى لجرح جندي أميركي جراء تعرض قاعدتين للقوات الأميركية في شرق سورية لهجمات بالصواريخ والمسيرات".

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد القتلى في قصف جوي نفذته قوات التحالف الدولي على دير الزور إلى 19، وأشار إلى أنه "من بين القتلى 3 من عناصر قوات السورية".

وكانت مجموعات مسلحة قد قصفت بثلاث قذائف صاروخية قاعدة حقل العمر النفطي شرقي دير الزور بشرق سوريا، مساء أمس الجمعة، وذلك بعد تبادل قوات التحالف الدولي ومجموعات مسلحة القصف يومي الخميس والجمعة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وبحسب المرصد، أمس الجمعة، فإن "الطيران الأميركي نفّذ قصفا جويا طال مواقع ببادية البوكمال شرقي دير الزور، وموقعا آخر في أطراف مدينة الميادين من الجهة الجنوبية، ومستودعا للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل إسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور".

وبعد الغارات الأميركية الجديدة، حذرت مجموعات مسلحة في سوريا في بيان من أنها قد ترد على أي ضربات أميركية أخرى.