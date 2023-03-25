أطلقت سيارة عابرة النار باتجاه الإسرائيليين وهربت من المكان. قوات الجيش الإسرائيلي تبحث عن المشتبه بهم وأقامت حواجز على الطرق في المنطقة

أصيب إسرائيليان برصاص أُطلِقَ من سيارة عابرة، مساء اليوم (السبت) في حوارة في الضفة الغربيّة. ووصلت الفرق الطبية إلى مكان الحادث وتستعد لنقل الجرحى إلى مستشفى بيلينسون في مدينة بيتاح تكفا.

وتم استدعاء العديد من القوات إلى المنطقة. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار في منطقة قرية حوارة في منطقة الضفة الغربية، وأضاف أن التفاصيل قيد التحقيق.

يتبع...