هذا هو يوم السبت الثاني عشر على التوالي الذي يحضره مئات الآلاف من الأشخاص في المدن المركزية الاسرائيلية

تواصلت الاحتجاجات ضد خطة التعديلات المقترحة على جهاز القضاء وضد تحركات الحكومة لإضعاف النظام القضائي، نظمت مساء اليوم (السبت) مظاهرات واحتجاجات في عشرات المواقع في مختلف أنحاء البلاد. هذا هو يوم السبت الثاني عشر على التوالي الذي يحضره مئات الآلاف من الأشخاص. تجري المظاهرة الرئيسية كل أسبوع تقريبًا في شارع كابلان في تل أبيب.

وتظاهر عشرات الآلاف في مواقع مختلفة بما في ذلك حيفا وأور عكيفا وتل أبيب. في حيفا، سار الآلاف باتجاه مركز حوريف، ومن المتوقع أن يلقي عضو الكنيست من يش عتيد ميخال شير، ورئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان، وكذلك البروفيسور أهارون تششانوفر، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، كلمات هذا المساء.

وفي وقت سابق، تظاهر آلاف الأشخاص أمام منزل وزير الأمن يوآف غالانت في موشاف عميكام. بدأها قدامى المحاربين في الوحدة البحرية الثالثة عشرة. ومن بين الهتافات صاح المتظاهرون للوزير "لا تدر ظهرك لنا" و "اوقف التشريع الديكتاتوري".

وتظاهر عشرات الآلاف في المظاهرة الرئيسية في شارع "كابلان" في تل أبيب. قام المتظاهرون بإضاءة الشموع إحياء لذكرى النساء اللواتي قُتلن، ومنهن أديسي ألبانا التي قُتلت طعنا أمس على يد زوجها في كريات آتا. قال أحد المتظاهرين: "جئنا اليوم بقلب أثقل من المعتاد". "لا تتوقف النساء عن القتل في إسرائيل، وفي هذا الوقت يقرر بن غفير عدم تمرير قانون تكبيل اليدين الإلكتروني. عار".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات، فيما اعتقلت عددا من المتظاهرين واستخدمت المياه العادمة لتفريق عدة مظاهرات.

واندلعت التظاهرات في كانون الثاني/يناير بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عن حزمة إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة.

وسبق أن استقطبت التظاهرات المتكررة عشرات آلاف المحتجين، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه شاهد آلاف المتظاهرين محتشدين في تل أبيب بعيد عصر السبت.