وزير الأمن غالانت: علينا وقف خطة "التعديلات في الجهاز القضائي" فورًا

لابيد: وزير الأمن غالانت يقود الليلة خطوة شجاعة لأمن دولة اسرائيل

ألقى وزير الأمن يوآف غالانت خطابا مساء اليوم (السبت) دعا فيه إلى وقف التشريع في التعديلات على جهاز القضاء. وأشار إلى أنه "في هذا الوقت يجب أن نوقف الاحتجاجات والتشريعات والجلوس والتحدث".

وقال غالانت في بداية خطابه "إن أمن دولة إسرائيل هو مهمة حياتي، أتعامل معها ليلًا ونهارًا، من أجل دولة إسرائيل، في زي الجيش الإسرائيلي، خاطرت بحياتي عشرات المرات، ومن أجل دولة إسرائيل أنا مستعد للمخاطرة ودفع الثمن ايضًا"

وأضاف غالانت: "بحكم مهامي كوزير أمن إسرائيل، فإن التهديدات من حولنا كبيرة، في الأماكن البعيدة والقريبة، إيران أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة النووية العسكرية. الاشتباكات مع الفلسطينيين تتزايد. نواجه هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى تحديات أمنية غير مسبوقة، الجيش الإسرائيلي جيش ممتاز، مصدر فخر لمن يخدم فيه ولكل شعب إسرائيل. جنبا إلى جنب مع بقوة مشتركة يمكننا مواجهة أي تحد في أي وقت ".

وقال: "بصفتي وزير أمن دولة إسرائيل، أقول بأوضح صورة إن الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل الى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وهذا خطر واضح وملموس على أمن الدولة

لن أمد يدي لهذا الأمر، فأنا شخص يميني وعضو في حركة الليكود وأؤمن بمبادئه وألتزم بقيمه التي تضع دولة إسرائيل فوق كل اعتبار. أقول لكم هنا الليلة كما كنت أقول لسنوات عديدة، هناك حاجة لتغيير النظام القضائي، نسيج العلاقة بين القضاء والكنيست يتطلب التوازن، وهذا سيعزز الديمقراطية ويزيد ثقة الجمهور ".

وقال في الختام: "نحن بحاجة إلى وقف المظاهرات والتفاوض. يجب أن نوقف فوراً أي مظهر من مظاهر رفض التجند والالتحاق بالجيش، من أجل وحدتنا من واجبنا أن نعود إلى ساحة الحوار وأن نتذكر أننا شعب أخوة ".

ورد رئيس المعارضة يائير لابيد: "وزير الأمن غالانت يتخذ خطوة شجاعة وحيوية الليلة من أجل أمن دولة إسرائيل. يضر الانقلاب بشكل خطير بالأمن القومي، ومن دوره ومسؤوليته وقف التدهور الخطير.

هذه لحظة الحقيقة. ادعو الحكومة - اوقفوا كل شيء، لا تمرروا التغيير في لجنة تعيين القضاة هذا الاسبوع ، وتعالوا واجروا محادثات في مقر الرئيس. أحيي الليلة مئات الآلاف من المدافعين عن الأرض ، الوطنيين الإسرائيليين الذين نزلوا إلى الشوارع للنضال من أجل الديمقراطية الإسرائيلية ".

تظاهر مئات الآلاف مساء، السبت، في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: أطالب رئيس الحكومة بإقالة وزير الأمن غالانت

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن يؤاف غالانت، عقب مطالبته بوقف التعديلات القضائية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن بن غفير، قوله: "غالانت استسلم لابتزازات وتهديدات الفوضويين الذين يدعون إلى العصيان، ويستخدمون الجيش كأداة مساومة، إنني أدعو رئيس الوزراء لإقالته فوراً".