تقرير: توقعات بزيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر نهاية العام الجاري

ردوغان قد يزور مصر، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهر مايو المقبل، حيث ستجرى الانتخابات في 14 من شهر مايو

أعلنت مصادر لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن توقعات حول زيارة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر نهاية العام الجاري، وكشفت القناة عن توقعات بزيارة أردوغان لمصر"الرئيس التركي أم المصري أولا؟".. الرئاسة التركية تتحدث عن زيارة أردوغان لمصر والسيسي لتركيا.

وأوضحت المصادر أن أردوغان قد يزور مصر، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهر مايو المقبل، حيث ستجرى الانتخابات في 14 من شهر مايو. وكان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد تحدث عن احتمال عقد لقاء قمة تركية مصرية في الفترة القادمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات التركية المصرية بالفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن أي زيارة ستكون أولا، زيارة أردوغان لمصر أم السيسي لتركيا.

وتابع: "قبل هذا الأمر يجب تجهيز الكثير من التحضيرات وتجهيز الأسس، وخلال 3 أو 4 أشهر، من الممكن أن نتخّذ خطوات محدّدة عملية مهمة بالعلاقة مع مصر".

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، خلال افتتاح كأس العالم في قطر 2022، فيما وصف بيان للرئاسة المصرية اللقاء بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الإثنين إن تركيا قد أطلقت عملية تعيين سفير لدى مصر، مشيرا إلى أنه خلال زيارته لمصر، أجرى محادثات مع نظيره المصري سامح شكري حيث اتفق الجانبان على استئناف العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء في أقرب وقت ممكن، وتعمل وزارتا الخارجية عن كثب لترتيب اجتماع بين رئيسي البلدين.

وزار أردوغان مصر آخر مرة عندما كان رئيسا لوزراء تركيا عام 2011، حيث التقى وقتها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.