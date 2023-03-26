الشرطة الإسرائيلية تخلي مجموعة من المصلين قرروا الاعتكاف في الأقصى

"تم إخراج الجميع من باحات الأقصى بعد انتهاء الصلاة، دون وقوع أي صدامات خاصة، ووسط احترام قدسية المكان".

قال بيان للشرطة الإسرائيلية إن المئات من المصلين الذي جاؤوا للمشاركة في صلاة الجمعة الأولى تعنتوا بالتحصن في المكان بعد انتهاء الصلوات في خطوة "تتناقض تمامًا مع الاتفاق مع مسؤولي الوقف بالنسبة للترتيبات خلال شهر رمضان إضافة إلى تضاربها مع قواعد المكان". ويتابع البيان أنه تم ملاحظة القوات لتجهيز المساجد خارج منطقة الحرم القدسي للمبيت في إطار التحضيرات المسبقة لقدوم الشهر.

وبحسب البيان أيضا فإنه بعد تلقي معلومات حول نية البعض منهم انتهاك النظام العام في ساعات الصباح التي يتم فيها فتح أبواب الحرم القدسي للزيارات من قبل اليهود وفقًا للتقليد المتبع منذ سنوات عديدة، تم بذل جهود مطولة للتفاوض مرارًا وتكرارًا مع الوقف في محاولة لإخراج المتحصنين من المكان.

واضطر أفراد الشرطة لدخول الحرم القدسي لإخراج المتعنتين بالقوة إزاء رفضهم مغادرة المكان "بهدف منع الفوضى وتعطيل صلاة الفجر وزيارات السياح والإسرائيليين التي تجري هناك، وفقًا لمواعيد الزيارة وقواعد الزيارة المقبولة.

تم إخراج الجميع من باحات الأقصى دون وقوع أي صدامات خاصة، ووسط احترام قدسية المكان".

في المقابل، اكتسحت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة أشرطة فيديو كاذبة تظهر وقوع مواجهات آنية في موقع المسجد الأقصى مأخوذة من لقطات قديمة وقعت في الماضي.

وأكدت شرطة إسرائيل أنها ستستمر في السماح بحرية العبادة، لكنها ستعمل على منع أي نية أو محاولة لخرق النظام والإضرار بالممارسة القائمة في الأماكن المقدسة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، إن أكثر من ثمانين ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى في القدس قادمين من المدينة والضفة الغربية ومن البلدات والقرى والمدن العربية في إسرائيل وسط تعزيزات أمنية إسرائيلية كبيرة داخل المدينة وفي محيطها، وتابع في حديثه لوكالة فرانس برس: الحمد لله أن الصلاة جرت بهدوء وانتهت بسلامة".