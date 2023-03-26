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الإمارات تعفو عن الحيفاوية التي حكم عليها بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمخدرات

i24news

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محمد بن زايد آل نهيان في استقبال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وزوجته مايكل في مطار أبو ظبي ، 5 ديسمبر 2022
Amos Ben-Gershom/GPOمحمد بن زايد آل نهيان في استقبال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وزوجته مايكل في مطار أبو ظبي ، 5 ديسمبر 2022

حصلت فداء على العفو بجملة قرارات العفو التي يصدرها الرئيس بن زايد، بمناسبة شهر رمضان، وبناءً على طلب رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، عفواً عن المواطنة العربية الإسرائيلية ابنة مدينة حيفا، فداء كيوان، التي ضبط في حوزتها في آذار / مارس 2021 نصف كيلوغرام من الكوكايين، وحُكم عليها بادئ الأمر بالإعدام، وخُففت عقوبتها إلى السجن المؤبد على ضوء مساع حثيثة بذلها ذوو كيوان بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

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حصلت فداء على العفو بجملة قرارات العفو التي يصدرها الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة شهر رمضان، وبناءً على طلب رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ.

وقد حطت الطائرة بكيوان في أرض مطار بن غوريون في تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

في شهر تموز/يوليو من العام الفائت، استبدلت المحكمة الإماراتية في دبي عقوبة الإعدام التي فرضت على كيوان(43 عاما)، بعقوبة السجن مدى الحياة بتهمة الاتجار وحيازة المخدرات، وفق ما أعلن وكيلا الدفاع عنها تامي اولمان وشادي سروجي. وكانت كيوان قد حكم عليها بالإعدام في نيسان أبريل من العام الفائت على خلفية ضبط نصف كيلوغرام من الكوكايين في الشقة التي تقيم فيها في دبي في حين دفعت كيوان ببرائتها من تلك التهمة.

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