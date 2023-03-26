الضفة الغربية: عملية قبض على مطلوبين فلسطينيين في مخيم نور شمس

أفاد فلسطينيون بوقوع اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأحد، بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية

أفاد فلسطينيون بوقوع اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأحد، بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق وردت أنباء عن إطلاق نار باتجاه مستوطنة أفني حيفتس ولم تقع إصابات، وقد تكون هنالك علاقة علاقة بين الحدثين. وقال الناطق بلسان الجيش أنه تم خلال عملية مداهمة لمخيم نور شمس القبض على شابين يشتبه بضلوعهما بعملية إطلاق النار على مستوطنة أفني حيفتس.

يُشار إلى أن مستوطنة أفني حيفتس مجاورة لمدينة طولكرم في الضفة الغربية، وتقع على بعد أقل من 4 كيلو متر عن وسط مدينة طولكرم. وتنفرد المستوطنة بموقع استراتيجي وأمني مهم نظراً لإشرافها الكامل على مدينة طولكرم.

في نهاية الأسبوع الماضي، أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بوقوع عملية إطلاق نار قرب المستوطنة الدينية أفني حيفتس شمال غرب الضفة الغربية باتجاه سيارة ولم تقع إصابات. وبحسب البيان فقد فر مطلق النار من المكان وانطلقت وراءه أعمال بحث وتمشيط.

تبعد هذه المستوطنة نحو كيلومتر واحد عن قرية عزبة شوفة الفلسطينية التي شهدت اشتباكات في نفس اليوم (الخميس الماضي) بين الجيش الإسرائيلي وأحد المسلحين الفلسطينيين الذي قتل جراء إطلاق النار وأفيد لاحقا أنه أمير أبو خديجة أحد مؤسسي كتيبة طولكرم، على ما أفادت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري.