تقرير: رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك يناشد نتنياهو عقد جلسة طارئة للمجلس الأمني المصغر

يرى واضعو البيان أن رفض مطلب وزير الأمن بانعقاد المجلس الأمني المصغر لا سيما في هذه الظروف هو "سلوك غير أخلاقي وغير مسبوق من قبل رئيس وزراء في إسرائيل

أصدر رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ووزير الأمن الأسبق موشيه (بوجي) يعالون، ورئيس الأركان الأسبق دان حالوتس بيانًا مشتركًا طالبوا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء السياسي والأمني، على غرار مطلب وزير الأمن يوآف غالانت، وفق النشر في واينت.

وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء رفض في الأيام الأخيرة مطالبة وزير الأمن ورئيس الأركان بانعقاد مجلس الوزراء الأمني المصغر للتباحث فيما وصف بأنه خطر واضح ووشيك على أمن الدولة استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية المعروضة عليهم، والمضي في إقرار الإصلاح القضائي المثير للجدل والانقسام على المستوى الجماهيري في إسرائيل والتي لم يهدأ منظمو الحراك الرافض للمخطط الحكومي طيلة اثني عشر أسبوعا هزوا خلالها البلاد طولا وعرضا بمظاهرات غير مسبوقة بحدتها واتساع نطاقها.

وأصدر رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ووزير الأمن الأسبق موشيه (بوجي) يعالون، ورئيس الأركان الأسبق دان حالوتس بيانًا مشتركًا طالبوا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء السياسي والأمني، على غرار مطلب وزير الأمن يوآف غالانت، وفق النشر في واينت.

ويرى واضعو البيان أن رفض مطلب وزير الأمن بانعقاد المجلس الأمني المصغر لا سيما في هذه الظروف هو "سلوك غير أخلاقي وغير مسبوق من قبل رئيس وزراء في إسرائيل، مما يشير إلى فقدان نتنياهو مقدرة الحكم على الأمور والاتصال بالواقع".

يشار إلى أن لجنة القضاء والدستور برئاسة سيمحا روتمان باشرت اليوم الأحد مهامها نحو إعداد بعض التشريعات المشتملة في التعديل القضائي للتصويت في القراءة الثانية والثالثة دون التعثر بالضوضاء والمطالبات التي يقيمها أعضاء المعارضة ضد التعديلات.