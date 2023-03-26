وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في رسالة لبلينكن: ندين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في رسالة لبلينكن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بمحو حوارة.

أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بمحو حوارة. ودعا وزراء خارجية الدول الخليجية الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على التصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرها.

وجاء من مجلس التعاون الخليجي أن الرسالة "تجسيد لموقف قادة دول الخليج بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى".

أثارت تصريحات وزير المالية استياءً كبيرًا على المستوى العربي والدولي حيث كانت سقطته الأولى حين دعا في حديث إعلامي إلى محو حوارة وأعمل عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطات هائلة لدفعه إلى الاعتذار عن الاختيار غير الموفق لعباراته وفي السقطة الثانية تحدث سموتريتش في باريس أمام جمهور يميني نافيا وجود الشعب الفلسطيني فضلا عن إنكاره لحدود الدولة الأردنية من خلال استخدام خارطة لإسرائيل الكبرى المتخيلة في الأدبيات التوراتية.