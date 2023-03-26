تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يشق الصف اللبناني بين مسلم ومسيحي

أضاف ميقاتي في حديث لـ"النهار"، إنّ "القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبّب بأيّ ضرر للفئات الأخرى"

تسبب قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي بجدل كبير وصل حد وقوع شرخ طائفي وقال رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، على إثره إنه يأسف "للمنحى الطائفي الذي اتّخذته مسألة تأخير التوقيت والذي لا علاقة له بالموضوع".

وأضاف ميقاتي في حديث لـ"النهار"، إنّ "القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبّب بأيّ ضرر للفئات الأخرى، وليس صحيحاً ما يتم التهويل به على الناس عن مخاطر وأضرار، بدليل أنّ شركات الاتصالات الخلوية اتّخذت الإجراءات المناسبة لتعديل التوقيت وفق القرار، كما أنّ شركات الطيران، وفي مقدّمها "طيران الشرق الأوسط" عدّلت جداول رحلاتها".

وأكد ميقاتي أنه كان "حريا أن تتوحّد جهود الجميع لانتخاب رئيس الجمهورية، وتفعيل اجتماعات الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي في ختام زيارته للبنان".

وردّاً على سؤال، قال ميقاتي: "لقد اتّصلتُ ظهراً بصاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وشرحت له الأسباب التي حتّمت اتخاذ القرار والتي لا علاقة لها بأيّ اعتبار يُسيء إلى أيّ مكوّن لبناني، لكن يبدو أنّ المزايدات الطائفية والتجييش الذي شهدناه أفضى إلى اصدار بيان البطريركية المارونية، وكنّا نتمنّى لو لم يؤخذ الموضوع في غير منحاه الإداري البحت".

وفي وقت لاحق، أعلن ميقاتي إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الإثنين.

في لبنان المنشق على نفسه، قد اتخذ قرار تأخير اعتماد التوقيت الصيفي إكراماً" للصائمين في شهر رمضان، بُعداً طائفياً، بدا بمثابة انتقام مسيحي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي خرج قبل مدّة ملوّحاً للمسيحيّين بأرقام مغلوطة تُفيد بأنّ عديدهم صار 19 في المئة من مجموع اللبنانيّين، ما اعتبره كثيرون في أوساطهم كتهديد مبطّن، ورسالة بأنّه لا يحقّ لهم المعارضة أو المشاركة الحقيقية في القرار.

ولم تتم مشاركة الوزراء المسيحيين في مسألة تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي وهو ما ولد ردّة فعل عنيفة، ولعبت دورا في الانشقاق بالنسيج الوطني فضلا عن زيادة حدّة المواجهة السياسية، بما يؤخّر الاستحقاق الرئاسي إلى أجل غير محدّد، بحسب النهار.