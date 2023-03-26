المسلح اللبناني منفذ عملية مجيدو استخدم دراجة كهربائية لدى مكوثه في إسرائيل

المسلح اللبناني نفذ عملية تفجيرية في مفترق مجيدو أسفرت عن إصابة مواطن بصورة خطيرة

سمح بالنشراليوم أن المسلح اللبناني الذي نفذ العملية التفجيرية في مفترق مجيدو قبل أسبوعين، استخدم دراجات هوائية كهربائية في إسرائيل، وأفيد أنه كان يحمل بطارية للدراجة الهوائية في حقيبته.

وكشف مصدر عسكري الأسبوع الماضي أن المسلح اللبناني اجتاز الحدود إلى إسرائيل باستخدام سلم، وإن أجزاء سلم عثر عليها في حقيبته، وإنه اختار طريقا خفيا لعبور الحدود، في مكان يتطلب جمع معلومات استخباراتيه متواصلة ودقيقة حول المنطقة.

العملية في مفترق مجيدو وقعت قبل أسبوعين، قام خلالها المسلح اللبناني بتفجير عبوة ناسفة على الطريق لدى مرور سيارات من المكان، ونتيجة لانفجار العبوة الناسفة إصيب مواطن بصورة خطيرة بعد أن استقل مركبته في المسار المقابل الذي وقع فيه الانفجارـ المصاب هو شرف الدين خمايسي (21 عاما) من قرية سالم القريبة.

في البداية لم تكن الصورة واضحة بشأن إن كان الحديث يدور عن عملية أو حدث إجراميـ لكن بعد التحقيق اتضح أن الحديث يدور عن عملية تفجيرية بسبب استخدام عبوة ناسفة غير معروفة بالحوادث الإجرامية. بعد وقت قصير من العملية فرض أمر منع نشر على تفاصيل الحادث والتحقيقات. وخلال ذلك اغلقت العديد من الشوارع.