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  • رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية لمتجندين جدد:"المهمة- الحفاظ على جيش موحد ومتماسك"

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية لمتجندين جدد:"المهمة- الحفاظ على جيش موحد ومتماسك"

i24news

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هرتسي هاليفي
Yonatan Sindel/Flash90هرتسي هاليفي

واجتمع هاليفي مع ملتحقين جدد بالجيش الإسرائيلي تحدث معهم عن مهامهم القادمة بالجيش الإسرائيلي

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي خلال اجتماعه مع ملتحقين جدد بالخدمة العسكرية إنهم يتجندون في فترة أمنية مليئة بالتحديات :"جيش الشعب له معنى مختلف هذه الأيام، الخدمة في الجيش الإسرائيلي لديها معنى أهم". وأضاف "لدى كل واحد منكم يتجند اليوم مهمة مضاعفة- من جانب واحد الحفاظ على الأمن، ومن جانب آخر، وليس أقل أهمية- الحفاظ على جيش متماسك. قوتنا تأتي حين نكون موحدين- فقط هكذا بلادنا يمكن أن تزدهر". 

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اجتمع هاليفي مع ملتحقين جدد في سلاح المدفعية، الوحدة القتالية ووحدة الإنقاذ، وخلال الزيارة اجتمع مع مترشحين لأداء الخدمة العسكرية لا زالوا في صف الثاني عشر تحدث معهم عن الخدمة المفيدة والدافع من وراء أداء الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وبعدها تحدث مع متجندين جدد. 

قال هاليفي للملتحقين الجدد :"أنتم تتجندون في فترة أمنية صعبة، ايران ، من جانب واحد بعيدة، لكن من ناحية أخرى لها تأثير هنا، نحن نتعامل أيضا مع لبنان، سوريا، قطاع غزة والإرهاب في يهودا والسامرة(الاسم التوراتي للضفة الغربية)، حيث أنه وقع في ساعات المساء ـأمس عملية صعبة أصيب بها جنود نتمنى لهم من هنا الشفاء العاجل". 

وإضاف هاليفي :"نحن نتحول اليوم من ارتداء الملابس المدنية الى الزي العسكري، أنتم تخرجون من هنا وتبقون الخلافات والآراء الشخصية خارجا، ابتداء من اليوم أنتم تعملون بناء على روح وقيم الجيش الإسرائيلي حيث أنه أمامنا مهمة واحدة-الدفاع عن دولة إسرائيل". 

 

 

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