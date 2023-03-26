الإمارات تنتقد إلغاء الكنيست الإسرائيلي قانون "فك الإرتباط"

كما دعا البيان إلى "دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتي"

انتقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إلغاء الكنيست الإسرائيلي قانون "فك الإرتباط" لعام 2005 ، والذي بموجبه يحظر على اليهود البقاء في مناطق معينة من شمال الضفة الغربية.

وشددت الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، على "رفض الإمارات لكل الممارسات التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتهدد بمزيد من تفاقم التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".

كما دعا البيان إلى "دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية. كعاصمة لها ".

وألغى البرلمان الإسرائيلي، في الأسبوع الماضي، أجزاء من القانون المطبقة على المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية، ونفى مسؤول إسرائيلي كبير أن الاقتراح يمثل انتهاكًا للاتفاق، حيث لا توجد نية لإسرائيل لبناء وحدات سكنية جديدة في المناطق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جوانب قانون فك الارتباط عن غزة لعام 2005 بأنها "تمييزية ومهينة" ضد اليهود الذين يعيشون في "وطنهم التاريخي".

ونشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بيانا شديد اللهجة وجه خلاله انتقادا بعد إلغاء قانون فك الارتباط الذي أقرته الكنيست اليوم.