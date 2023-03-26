اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات تدخل حيز التنفيذ

وقال بنيامين نتنياهو إن "اتفاقية السلام التاريخية التي وقعناها مع الإمارات لا تزال تؤتي ثمارها لصالح مواطني البلدين"

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات، اليوم الأحد، حيز التنفيذ، وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين والسفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة بالتوقيع على الاتفاقية الجمركية التي ستخفض التعريفات على حوالي 96 في المائة من المنتجات.

وقال بنيامين نتنياهو إن "اتفاقية السلام التاريخية التي وقعناها مع الإمارات لا تزال تؤتي ثمارها لصالح مواطني البلدين". واضاف "انا واثق من اننا سنواصل توسيع دائرة السلام لاسرائيل مع جيران اقليميين اخرين".

من جانبه، قال وزير الخارجية إيلي كوهين: إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات إبراهيم”. نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات إبراهيم إلى دول أخرى.

في عام 2022، بلغت التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار (لا تشمل البرمجيات والخدمات)، ومع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ، تتوقع وزارة الخارجية أن يزداد حجم التجارة بين الدول بشكل كبير، مما سيؤدي إلى المزيد من فرص العمل في السوق الإسرائيلية وخفض تكلفة المعيشة في إسرائيل.

بعد اتفاقية التطبيع، شرعت الدول أيضًا في سلسلة من المشاريع التعاونية، بما في ذلك صندوق مشترك للبحث والتطوير لتعزيز المشاريع التكنولوجية من قبل الشركات الإسرائيلية والإماراتية.