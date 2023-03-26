رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيل وزير الأمن يؤاف غالانت

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت بسبب معارضة الأخير للإصلاح القضائي الذي دفعته الحكومة.

وأصبح جالانت أول من خرج عن الصف في وقت متأخر من أمس السبت بالمطالبة بتجميد التشريع.

واستدعى بنيامين نتنياهو غالانت إلى مكتبه وأخبره أنه فقد الثقة به بعد البيان.

وكان وزير الأمن يوآف غالانت، قد ألقى خطابا مساء أمس السبت، دعا فيه إلى وقف التشريع في التعديلات على جهاز القضاء. وأشار إلى أنه "في هذا الوقت يجب أن نوقف الاحتجاجات والتشريعات والجلوس والتحدث".

وتشير هذه الخطوة إلى أن رئيس الوزراء سيمضي قدماً هذا الأسبوع في خططه لإصلاح القضاء الإسرائيلي، الأمر الذي أثار معارضة واسعة النطاق. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع ، وتحدث قادة عسكريون ورجال أعمال ضده ، وعبر حلفاء كبار لإسرائيل عن مخاوفهم.

وقال رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس في تعليقه على إقالة جالانت من منصبه:"نواجه حطرا حقيقيا وملموسا ومباشرا على أمن إسرائيل، خطر زادت حدته. وضع نتنياهو اليوم السياسة ونفسه فوق الأمن، أنا أدعم غالانت، الذي وضع أمن البلاد فوق المصالح".

أما رئيس المعارضة يائير لابيد وجه انتقادات شديدة اللهجة تجاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد اقالته غالانت وقال "إقالة جالانت من منصبه، فقط بعد أن حذر من الحاق الضرر بـأمن إسرائيل، هذا تدهور جديد لحكومة معادية للصهيونية تمس بالأمن القومي ويتجاهل تحذيرات الأجهزة الأمنية. نتنياهو يمكنه اقالة جالانت لكنه لا يمكنه اقالة الواقع ولا يمكنه اقالة شعب إسرائيل الذي يواجه تطرف الائتلاف. رئيس حكومة إسرائيل هو خطر على أمن دولة إسرائيل".