غالانت يرد على قرار إقالته من منصبه:"أمن إسرائيل دائما وسيبقى مهمة حياتي"

جاءت الاقالة بعد مطالبته امس بوقف تشريعات "الثورة القانونية" وتأجيل الأمر الى ما بعد يوم الاستقلال

رد وزير الأمن الإسرائيل المقال يوآف غالانت مساء اليوم على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإقالته من منصبه، والتي جاءت بعد تحذيراته أمس ومطالبته وقف تشريع قوانين "الثورة القانونية"- موضحا في تغريده أنه متمسك بموقفه لأنه "أمن دولة إسرائيل دائما وسيبقى مهمة حياتي".

وكان الوزير غالانت طالب أمس بوقف تشريع مشاريع قوانين "الثورة القضائية" إلى ما بعد يوم الاستقلال، محذرا من تأثير دفع هذه التشريعات وقال إن "أمن دولة إسرائيل هو مهمة حياتي. طوال حياتي البالغة، أنا منشغل ليلا نهارا، بخدمة دولة إسرائيل، وأنا بالزي العسكري عرضت حياتي للخطر عشرات المرات، وأيضا، الأن من أجل دولة إسرائيل، أنا مستعد للمخاطرة ودفع الثمن. خلال الأسابيع الأخيرة وقع أمر. أنا أرى الضباط والمقاتلين قبل العمليات، وفي الدوريات، مناطق التدريبات وغرف الارشادا. أستمع من الأصوات القادمة من الميدان وأشعر بالقلق".

وأضاف :"الأحداث التي تقع في المجتمع الإسرائيلي لا تتجاوز الجيش. من كل مكان هناك مشاعر غضب، ألم وخيبة بقوة لم أشهدها من قبل. انا أرى كيف أن مصدر قوتنا آخذ بالتآكل. كوزير أمن لدولة إسرائيل أقول بالشكل الأوضح إن الانقسام المتزايد في المجتمع الإسرائيلي يتغلغل للجيش والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح، فوري وملموس على أمن البلاد. ولن أسمح بوقوع هذا الأمر".

وأضاف غالانت أمس إن الجهاز القضائي يحتاج الى تغييرات، لكنني أطالب أن يتم ذلك عن طريق الحوار "يجب علينا عدم المساس بوحدة الشعب" وتابع "يجب أن لا تكون شكوك في قلوب الأمهات اللواتي ترسلن أبنائنا الى الجيش. فوز جانب واحد من الأطراف، بالشوراع أو قاعات الكنيست، هو خسارتها الواضحة لدولة إسرائيل. يجب علينا أن نضع الأسئلة من بدأ ومن على حق جانبا، وقيادة خطوة وطنية موحدة ومتعاونة تقوي دولة إسرائيل وتحافظ على قوة الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، حذر مسؤول أمني في مكالمة مع مراسلين إن "الردع الإسرائيلي آخذ بالتآكل، أعدائنا من حولنا يتماسكون وضباط بالخدمة يتركون مناصب هامة بالوقت الذي فيه يتراجع المرشحون لمناصب الضباط عن الخدمة التطوعية". وأضاف المسؤول "اصحاب المناصب الهامة قرروا عدم المواصلة للمناصب الأعلى ويوجد امتناع عن الخدمة التطوعية. مناقشات اعتقدنا أنها قبل 40-50 عاما يمكن استبعادها من الجيش تتسرب اليوم. رئيس الاركان يكرس الكثير من الوقت لذلك فهو لا ينام كثيرا ". وصرح المسؤول الكبير أن هذا "خطر حقيقي يؤدي لاضعاف الجيش والإضرار بكفاءته ، مع إتاحة الفرصة لأعدائنا ، في نظرهم ، لتحقيق إنجازات ضدنا في القريب العاجل".

وقال أيضا: "حماس وحزب الله ، وعلى رأسهما إيران ، يعترفان بفترة مثالية ضد إسرائيل ، وأي حدث أمني كبير في القدس أو الضفة الغربية سيؤدي الى اشعال ساحات إضافية ويؤدي إلى انفجار. إيران تدفع بقوة في هذا الاتجاه ". وأشار المسؤول الكبير إلى أن كلماته تعكس ما يحدث ومواقف الأجهزة الأمنية الأخرى - الشاباك والموساد - وليس الجيش الإسرائيلي فقط.