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  • بعد ساعة من إقالة وزير الأمن: عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء إسرائيل

بعد ساعة من إقالة وزير الأمن: عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء إسرائيل

i24news

دقيقة 3
الإسرائيليون يغلقون طريق أيالون السريع في تل أبيب خلال احتجاج على الإصلاح القضائي المخطط للحكومة الإسرائيلية في 26 مارس 2023
Tomer Neuberg/Flash90الإسرائيليون يغلقون طريق أيالون السريع في تل أبيب خلال احتجاج على الإصلاح القضائي المخطط للحكومة الإسرائيلية في 26 مارس 2023

جاء هذا ردا على اقالة رئيس الحكومة لوزير الأمن الذي طالب بوقف عملية تشريع التعديلات القانونية

يتظاهر الالآف من الإسرائيليين الليلة ضد الثورة القانونية في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، جاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، الذي طالب أمس بوقف عملية التشريع. من بين المواقع المركزية البارزة لهذه المظاهرات مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مدينة بئر السبع في الجنوب، ومدينة حيفا في الشمال ومدينة القدس. 

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وشارك الآلاف من المتظاهرين في شوارع مدينة تل أبيب المركزية والتي يتظاهرون فيها عشية كل يوم سبت وذكرت مصادر إن عدد المشاركين بلغ 35 الف. وبعد وقت قصير من بدء المظاهرة، نزل نحو ألف متظاهر الى شارع أيالوم المركزي وقاموا بإغلاقه من الجانبين وهم يهتفون "بيبي الى البيت" و"إن لم تتحقق المساواة سنغلق الأيالون". 

ولاحقا قام المنظاهرون بإشعال نيران على أطراف الشارع، وتواجدت قوات كبيرة من الشرطة في المكان. 

بينما تظاهرت حشود كبيرة في القدس، وحاصر الآلاف منزل رئيس الحكومة نتنياهو في شارع غزة في القدس من كافة الأطراف. 

وأكثر من 1500 متظاهر وضعوا في غضون نصف ساعة للتظاهر بأحد الشوارع المركزية في حيفا، وفي مدينة بئر السبع تم إغلاق شارع رئيسي من جانب المحتجين. 

i24NEWS
i24NEWSإسرائيليون يحتجون على إقالة جالانت في تل أبيب
Tomer Neuberg/Flash90
Tomer Neuberg/Flash90الإسرائيليون يغلقون طريق أيالون السريع في تل أبيب خلال احتجاج على الإصلاح القضائي المخطط للحكومة الإسرائيلية في 26 مارس 2023

Tomer Neuberg/Flash90
Tomer Neuberg/Flash90إسرائيليون يحتجون على إقالة جالانت في تل أبيب 

 

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