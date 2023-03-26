بعد ساعة من إقالة وزير الأمن: عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء إسرائيل

جاء هذا ردا على اقالة رئيس الحكومة لوزير الأمن الذي طالب بوقف عملية تشريع التعديلات القانونية

يتظاهر الالآف من الإسرائيليين الليلة ضد الثورة القانونية في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، جاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، الذي طالب أمس بوقف عملية التشريع. من بين المواقع المركزية البارزة لهذه المظاهرات مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مدينة بئر السبع في الجنوب، ومدينة حيفا في الشمال ومدينة القدس.

وشارك الآلاف من المتظاهرين في شوارع مدينة تل أبيب المركزية والتي يتظاهرون فيها عشية كل يوم سبت وذكرت مصادر إن عدد المشاركين بلغ 35 الف. وبعد وقت قصير من بدء المظاهرة، نزل نحو ألف متظاهر الى شارع أيالوم المركزي وقاموا بإغلاقه من الجانبين وهم يهتفون "بيبي الى البيت" و"إن لم تتحقق المساواة سنغلق الأيالون".

ولاحقا قام المنظاهرون بإشعال نيران على أطراف الشارع، وتواجدت قوات كبيرة من الشرطة في المكان.

بينما تظاهرت حشود كبيرة في القدس، وحاصر الآلاف منزل رئيس الحكومة نتنياهو في شارع غزة في القدس من كافة الأطراف.

وأكثر من 1500 متظاهر وضعوا في غضون نصف ساعة للتظاهر بأحد الشوارع المركزية في حيفا، وفي مدينة بئر السبع تم إغلاق شارع رئيسي من جانب المحتجين.

i24NEWS إسرائيليون يحتجون على إقالة جالانت في تل أبيب

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