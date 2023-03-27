الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يدعو نتنياهو إلى وقف الإصلاح القضائي 'من أجل الوحدة'

أناشد رؤساء جميع الكتل الحزبية في الكنيست، الائتلاف والمعارضة على حد سواء، أن يضعوا مواطني الدولة فوق كل اعتبار، وأن يتصرفوا بمسؤولية وشجاعة دون مزيد من التأخير

ألقى رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ خطابا توجه من خلاله إلى أعضاء الائتلاف الحكومي مطالبا إياهم بوقف العملية التشريعية فورا. وافتتح هرتسوغ خطابه بالقول: "شاهدنا صورا مرعبة للغاية هذه الليلة.

Tomer Neuberg/Flash90 الإسرائيليون يغلقون طريق أيالون السريع في تل أبيب خلال احتجاج على الإصلاح القضائي المخطط للحكومة الإسرائيلية في 26 مارس 2023

أنا أخاطب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء وعضوات التحالف: المشاعر صعبة ومؤلمة. القلق العميق يحيط بالأمة بأسرها. الأمن والاقتصاد والمجتمع - كله مهدد. عيون العام كله تترقب ردكم.

وشدد هرتسوغ: "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية المستحقة، أدعوكم إلى إيقاف العملية التشريعية فورًا.

أناشد رؤساء جميع الكتل الحزبية في الكنيست، الائتلاف والمعارضة على حد سواء، أن يضعوا مواطني الدولة فوق كل اعتبار، وأن يتصرفوا بمسؤولية وشجاعة دون مزيد من التأخير. أفيقوا الآن! هذه ليست لحظة سياسية، إنها لحظة قيادة ومسؤولية.

تأتي كلمة هرتسوغ في أعقاب خروج المتظاهرين أمس إلى الشوارع في احتجاج تصعيدي وخطير ضد إقالة رئيس الوزراء لوزير الأمن يوآف غالانت الذي دعا إلى وقف العملية التشريعية لما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن الدولة.