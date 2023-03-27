الأحداث أولاً بأول: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يلقي كلمة أمام الشعب وسط احتجاجات حاشدة
يستعد رئيس الوزراء لإلقاء كلمة يوجهها للشعب هذا الصباح في ختام جلسة طارئة امتدت على مدار ساعات الليل في ديوان رئيس الوزراء وسط دعوة هرتسوغ لوقف التشريع حالا
في أعقاب الأحداث الدراماتيكية التي هزت البلاد أمس الأحد على ضوء إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير أمنه غالانت الذي رفض التشريعات بصيغتها الحالية وطالب رئيس الوزراء بوقف العملية التشريعية فورا، يستعد رئيس الوزراء لإلقاء كلمة يوجهها للشعب هذا الصباح، في الساعة العاشرة، في ختام جلسة طارئة امتدت على مدار ساعات الليل في ديوان رئيس الوزراء.
وقال اتحاد العمال اليهودي الهستدروت إنه سيعلن إضرابًا عامًا يوم الاثنين، مع انضمام الجامعات في جميع أنحاء البلاد أيضًا.
اخترق المتظاهرون الحواجز التي أقامتها الشرطة لمنعهم من الاقتراب من منزل رئيس الوزراء في شارع غزة في القدس، بينما أغلق عشرات الآلاف منهم في تل أبيب طريق أيالون السريع الرئيسي. ونشرت الشرطة في القدس خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين دكوا الشوارع بشكل عفوي، فضلا عن استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين توافدوا على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط تل أبيب بالقدس معطلين حركة المرور.
تجلت هذه المظاهرات في المدن في جميع أنحاء البلاد. حتى الساعات الأولى من يوم الاثنين، مما يثير علامات تساؤل كبيرة حول قدرة الائتلاف على تمرير الإجراءات الخلافية.
هذا الصباح عادت الحركة بشكل طبيعي ومنتظم في شارع آيالون بعد أن تم إبعاد كافة المخلفات التي تركها وراءهم المتظاهرون.
وزير الأمن بن غفير يحذر من حل الحكومة في حال وقف التشريع. وفي المقابل تم تأجيل خطاب نتنياهو إلى موعد لاحق.
عضو الكنيست يولي ادلشتاين (الليكود): هذا ليس الوقت المناسب لاستبدال وزير الأمن
في ختام مناقشة سرية عُقدت في لجنة الأمن والخارجية في الكنيست بمشاركة وزير الأمن غالانت الذي أعلن نتنياهو عن إقالته، لمناقشة تداعيات التعديلات القضائية على أمن إسرائيل قال رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، عضو الكنيست من حزب الليكود "يولي إدلشتاين": سمعنا أشياء مقلقة .. هذا ليس الوقت المناسب لإقالة وزير الأمن.
أنصار حكومة نتنياهو يدعون أنصار اليمين واليمين المتطرف للنزول إلى الشوارع مساء اليوم في القدس وتل أبيب لمواجهة المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو
وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير في تعقيب على التطورات الأخيرة: ينبغي ألا تتوقف التعديلات القضائية، ويجب ألا نستسلم للفوضى.
تقرير: وفقا للمصادر التي شاركت في المحادثات الليلة في مكتب نتنياهو فإن سموتريتش عارض بالفعل وقف التشريعات لكنه قال إنه "يمكن أن يتعايش" مع التأجيل لعدة أسابيع بغية الشروع في مفاوضات.
تمت الموافقة على مشروع قانون تعيين القضاة للقراءة الثانية والثالثة في اللجنة بإدارة سيمحا روتمان وسط جدل متصاعد وترقب لمضمون كلمة رئيس الوزراء.
عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب يسرائيل بيتينو، كتب الآن على حسابه على تويتر: "اتضح أن ذلك يأتي بنتيجة. لا يوجد دكتاتور قادر على الوقوف في وجه احتجاج عام واسع وعادل يشمل جميع شرائح السكان. آمل أنه في تمام الساعة 10:30 بعد توقف التشريع، سنسمع عن استقالة رئيس الوزراء ووزير القضاء.
إذا لم يكن الأمر كذلك، فإني أدعو أصدقائي في الليكود، لصالح دولة إسرائيل، إلى الإطاحة بنتنياهو وتشكيل ائتلاف جديد مكون من أحزاب صهيونية، على أن يأتي رئيس الوزراء من صفوف الليكود".
وكيل نتنياهو بـ "ملف الآلاف": "إذا لم توقف التشريع - لن أستطيع أن أمثلك"
أوضح محامي رئيس الوزراء بوعاز بن تسور الذي يترافع عن الأخير في "ملف الآلاف"، طبيعة الصعوبات التي يتوقع أن يواجهها إذا لم يوقف نتنياهو التشريعات القضائية المثيرة للجدل، بشكل فوري.
بناء على طلب درعي: الإعلان عن تجميد قانون درعي وعدم طرحه للتصويت
ورد أن ما يسمى بـ "قانون درعي"، والذي يهدف إلى السماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة عضو شاس المثير للجدل أرييه درعي كوزير للحكومة، تم تأجيله بعد احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل.
من المقرر أن يعلن نتنياهو خلال بضع ساعات عن وقف التشريعات الخلافية
وصول وزير الأمن المقال يوآف غالانت إلى مقر الكنيست للمشاركة في اجتماع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية
بتمام العاشرة والنصف من صباح اليوم ينعقد اجتماع لكتلة يش عتيد الحزبية يلقي خلالها رئيس الحزب والمعارضة يائير لابيد بيانه تعقيبا على التطورات
رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان أعلن أن لجنة الدستور ستجتمع صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة للتصويت على قانون تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة.