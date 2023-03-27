يستعد رئيس الوزراء لإلقاء كلمة يوجهها للشعب هذا الصباح في ختام جلسة طارئة امتدت على مدار ساعات الليل في ديوان رئيس الوزراء وسط دعوة هرتسوغ لوقف التشريع حالا

في أعقاب الأحداث الدراماتيكية التي هزت البلاد أمس الأحد على ضوء إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير أمنه غالانت الذي رفض التشريعات بصيغتها الحالية وطالب رئيس الوزراء بوقف العملية التشريعية فورا، يستعد رئيس الوزراء لإلقاء كلمة يوجهها للشعب هذا الصباح، في الساعة العاشرة، في ختام جلسة طارئة امتدت على مدار ساعات الليل في ديوان رئيس الوزراء.

وقال اتحاد العمال اليهودي الهستدروت إنه سيعلن إضرابًا عامًا يوم الاثنين، مع انضمام الجامعات في جميع أنحاء البلاد أيضًا.

اخترق المتظاهرون الحواجز التي أقامتها الشرطة لمنعهم من الاقتراب من منزل رئيس الوزراء في شارع غزة في القدس، بينما أغلق عشرات الآلاف منهم في تل أبيب طريق أيالون السريع الرئيسي. ونشرت الشرطة في القدس خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين دكوا الشوارع بشكل عفوي، فضلا عن استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين توافدوا على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط تل أبيب بالقدس معطلين حركة المرور.

تجلت هذه المظاهرات في المدن في جميع أنحاء البلاد. حتى الساعات الأولى من يوم الاثنين، مما يثير علامات تساؤل كبيرة حول قدرة الائتلاف على تمرير الإجراءات الخلافية.

هذا الصباح عادت الحركة بشكل طبيعي ومنتظم في شارع آيالون بعد أن تم إبعاد كافة المخلفات التي تركها وراءهم المتظاهرون.