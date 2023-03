البيت الأبيض يعرب عن قلقه العميق إزاء الأحداث في إسرائيل

قال البيت الأبيض ليلة الأحد إنه "قلق للغاية" بشأن الاحتجاجات الجماهيرية في إسرائيل التي اندلعت بعد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت.

في وقت سابق من ليلة الأحد، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أساف زمير استقالته "للانضمام إلى النضال من أجل مستقبل إسرائيل لضمان أن تظل منارة للديمقراطية والحرية في العالم".