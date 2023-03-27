البيت الأبيض يعرب عن قلقه العميق إزاء الأحداث في إسرائيل

قال البيت الأبيض ليلة الأحد إنه "قلق للغاية" بشأن الاحتجاجات الجماهيرية في إسرائيل التي اندلعت بعد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت

قال البيت الأبيض ليلة الأحد إنه "قلق للغاية" بشأن الاحتجاجات الجماهيرية في إسرائيل التي اندلعت بعد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت.

في وقت سابق من ليلة الأحد، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أساف زمير استقالته "للانضمام إلى النضال من أجل مستقبل إسرائيل لضمان أن تظل منارة للديمقراطية والحرية في العالم".

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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان "إننا نشعر بقلق عميق إزاء التطورات التي حدثت اليوم في إسرائيل، والتي تؤكد بشكل أكبر على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط".

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نتنياهو بشأن جدل الإصلاح القضائي قبل أسبوع وشدد على أهمية الحفاظ على ديمقراطية إسرائيل.

"كانت القيم الديمقراطية دائمًا، ويجب أن تظل، سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويتم تعزيز المجتمعات الديمقراطية من خلال الضوابط والتوازنات، ويجب متابعة التغييرات الأساسية في النظام الديمقراطي بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي"، قال البيان.

وأضافت واشنطن أنها تواصل "حث" القيادة الإسرائيلية بشدة على "إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن".