مسؤولون في الليكود: من المتوقع أن يعلن نتنياهو خلال ساعات عن وقف التشريعات

وفي تطور أخير تم الإعلان عن تجميد قانون درعي وعدم طرحه للتصويت، بناء على طلب رئيس حزب شاس آرييه درعي.

قال مسؤولون في الليكود قبل قليل إنه "من المتوقع أن يعلن نتنياهو خلال الساعات القليلة القادمة عن وقف التشريعات" التي خرجت تداعياتها عن السيطرة بصورة شبه كلية. ويشار أيضا إلى أن الأنظار تتوجه إلى نتنياهو هذا الصباح أيضا إذ من المقرر أن يلقي كلمة للشعب بتمام العاشرة على ضوء الأحداث السياسية الخطيرة والمتسارعة المتفاعلة مع خطة التشريعات القضائية غير المتفق عليها.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن نتنياهو، الذي صرح قبل يومين فقط أنه لن يوقف العملية، على الرغم من الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي، سوف يستسلم لدعوات بعض أعضاء الائتلاف للتخفيف من حدة التوترات.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أيضا إلى "وقف فوري" للتشريع "من أجل وحدة شعب إسرائيل".

"أناشد رؤساء جميع الكتل الممثلة في الكنيست، الائتلاف والمعارضة على حد سواء، أن يضعوا مواطني الدولة فوق كل اعتبار، وأن يتصرفوا بمسؤولية وشجاعة دون مزيد من التأخير. عودوا إلى رشدكم الآن! هذه ليست لحظة سياسية، هذه لحظة قيادة وتحمل مسؤولية".

تأتي هذه الدعوات بعد ليلة من الاحتجاجات الجماهيرية التي هزت إسرائيل بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على وقع إعلانه في وقت سابق إنه لن يدعم الإصلاح القضائي إذا لم يوقف الائتلاف عملية التشريع سعياً وراء توافق واسع النطاق. وحذر غالانت أيضًا من أن الاحتجاجات المستمرة تضر بأمن إسرائيل حيث يرفض المزيد والمزيد من جنود الاحتياط الحضور لأداء الخدمة احتجاجًا على الإصلاح القضائي.

وفي تطور أخير تم الإعلان الإثنين عن تجميد قانون درعي وعدم طرحه للتصويت، بناء على طلب رئيس حزب شاس آرييه درعي.