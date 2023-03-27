وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني اتفقا على الاجتماع خلال شهر رمضان

وذكرت الوكالة أن الوزيرين تحدثا هاتفيا للمرة الثانية خلال أيام قليلة.

كشفت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقا على الاجتماع خلال شهر رمضان، بموجب اتفاق لاستعادة العلاقات.

وذكرت الوكالة أن الوزيرين تحدثا هاتفيا للمرة الثانية خلال أيام قليلة.

وقالت الوكالة "جرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي".

كانت إيران والسعودية اتفقتا في وقت سابق من هذا الشهر على استئناف العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج صراعات في الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا.

كما كان قد اتفق وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية وإيران على الاجتماع في مكالمة هاتفية والتخطيط لإعادة فتح السفارات في بلديهما، وفقًا لبيان صادر عن الرياض.