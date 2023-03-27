ليفين يعرب عن استعداده لقبول أي قرار يتخذه نتنياهو درءا للسقوط في الهاوية

"سأحترم أي قرار يتخذه رئيس الوزراء نتنياهو بشأن الإجراءات التشريعية للإصلاح القانوني."

أصدر وزير القضاء ياريف ليفين (الليكود) الإثنين بيانا قال فيه "سأحترم أي قرار يتخذه رئيس الوزراء نتنياهو بشأن الإجراءات التشريعية للإصلاح القانوني. انطلاقا من معرفتي بأنه إذا أصر المرء على القيام بما يراه صائبا من منظوره فإن ذلك سيؤدي على الفور إلى سقوط الحكومة وانهيار الليكود.

يجب علينا جميعًا بذل جهد لتحقيق الاستقرار في الحكومة والائتلاف. من واجبنا جميعاً ألا نرتكب الخطأ الذي وقع وقت الإطاحة بحكومة شامير، وهو خطأ أدى إلى كارثة اتفاقية أوسلو.

يتبع...