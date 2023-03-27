إسرائيل: باحثون يطورون روبوتا هجينا قادرا على تحديد الخلايا غير الطبيعية

الروبوت الصغير قادر على التنقل بين الخلايا المختلفة في عينة بيولوجية، والتمييز بين أنواع الخلايا المختلفة، وتحديد ما إذا كانت صحية أو مريضة،

طور باحثون إسرائيليون في جامعة تل أبيب روبوتًا هجينًا بحجم خلية بيولوجية يمكن التحكم فيها باستخدام آليات كهربائية ومغناطيسية، الروبوت الصغير قادر على التنقل بين الخلايا المختلفة في عينة بيولوجية، والتمييز بين أنواع الخلايا المختلفة، وتحديد ما إذا كانت صحية أو مريضة، ثم نقل الخلية المرغوبة لمزيد من الدراسة، مثل التحليل الجيني.

ووفقا الباحثين يمكن للروبوت الآلي الصغير أيضًا نقل عقار / أو جين إلى الخلية المستهدفة، قد يساعد هذا التطور في تعزيز البحث في مجال "تحليل الخلية الواحدة".

تم تطوير هذه التكنولوجيا المبتكرة من قبل البروفيسور جلعاد يوسيفون، من كلية الهندسة الميكانيكية وقسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة تل أبيب، وفريقه: يو وو، باحث ما بعد الدكتوراه، وسيفان ياكوف، الطالب، بالتعاون مع أفو فو باحث ما بعد الدكتوراه من التخنيون، المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا. نُشر البحث في مجلة Advanced Science.

وقال البروفيسور جلعاد يوسيفون أن "الروبوتات الدقيقة عبارة عن جزيئات اصطناعية صغيرة بحجم الخلية البيولوجية، والتي يمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر وتقوم بأعمال مختلفة إما بشكل مستقل أو تحت التحكم الخارجي للمشغل" وتابع "إن تطوير قدرة الروبوت الصغير على التحرك بشكل مستقل مستوحى من السباحين البيولوجيين، مثل البكتيريا والحيوانات المنوية، وهذا مجال بحث مبتكر يتطور بسرعة، مع مجموعة متنوعة من يستخدم في مجالات مثل الطب والبيئة، وكذلك كأداة بحث".

لإثبات قدرات الروبوت الدقيق، استخدمه الباحثون لالتقاط الدم والخلايا السرطانية، وكذلك البكتيريا، وأظهروا أنه قادر على التمييز بين الخلايا ذات المستويات المختلفة من الحيوية، مثل الخلية السليمة، و خلية تالفة بسبب عقار، أو خلية محتضرة.

بعد تحديد الخلية المرغوبة، يلتقطها الروبوت الدقيق وينقلها إلى مكان يمكن فيه تحليلها بشكل أكبر، حيث تسمح قدرة الروبوت الصغير أيضًا بتحديد الخلايا المستهدفة التي لم يتم تصنيفها - يحدد الروبوت الصغير نوع الخلية وحالتها (مثل درجة الصحة) باستخدام آلية كشف متكاملة تعتمد على الخصائص الكهربائية الفريدة لـ الخلية.