كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن التشريعات القانونية

هذه الكلمة المنتظرة تأتي بعد المظاهرات الحاشدة أمس وبعد تأييد قسم من الليكود للإصلاحات

لازال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مترددا بشأن البيان الذي خطط للإعلان عنه الاثنين حول وقف تشريع "الثورة القانونية" حيث من المتوقع أن يلقي كلمة في كل وقت، وكان نتنياهو وصل الى الكنيست في ساعات ما بعد الظهر للتصويت على القانون الأول بقوانين ميزانية الدولة- قانون اقتصاد الدولة. وكان من المفترض أن يعلن نتنياهو عن بيان منذ ساعات الصباح، لكنه اجتمع مجددا مع رؤساء الائتلاف، وحزب "عوتسماه يهوديت" اجتمعت في الكنيست لاتخاذ قرار. في المقابل من المخطط أن تجري مظاهرة لنشطاء اليمين في أنحاء البلاد. حاليا، مسؤولون مقربون من نتنياهو أبلغوا الإدارة الأمريكية بأنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو عن وقف التشريع.

وفي وقت سابق صرح وزير القضاء ياريف لافين الذي يقد "الثورة القانوني" إنه "يحترم كل قرار يتخذه رئيس الحكومة نتنياهو بشأن عمليات تشريع الإصلاحات. جاء هذا بعد معارضته بشده لوقف عمليات التشريع أيضا على ضوء الاحتجاجات التي سبقت مظاهرات الإسرائيليين الحاشدة أمس في أنحاء البلاد بشكل عفوي، ردي على إقالة يوآف غالانت من منصبه كوزير للأمن.

رئيس الحكومة نتنياهو معني بوقف التشريعات، ويؤيده بذلك كتل شاس ويهدوت هتوراة، مع ذلك لا يوجد توافق بالائتلاف حول وقف الثورة القانونية، والمعارض الأساسي لها هو وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير. حيث أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش مستعد لوقف مؤقت. بينما يعارض بن غفير بشدة وقفها، في المقابل، تنتظم مجموعة في اللليكود من أعضاء الكنيست تنوي نقل رسالة الى نتنياهو مفادها أنه في حال تم وقف التشريعات- لن يصوتوا معه مجددا.