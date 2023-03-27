إسرائيل: الآلاف يتظاهرون دعما لخطة الإصلاح القضائي

من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمة أمام الأمة الساعة 8:05 مساء بتوقيت القدس حيث كانت البلاد مشلولة طوال اليوم

بعد الإعلان عن حل وسط بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير لتأجيل خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل حتى هذا الصيف الوشيك، تجمع الآلاف من المؤيدين للإصلاح في القدس، مساء اليوم الإثنين، فيما عززت قوات الشرطة وسط مخاوف من وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المناهضين للإصلاح والمؤيدين له.

وفي السياق خرج العديد من المتظاهرين في تل أبيب وفي عدة مدن في البلاد احتجاجا على خطة الإصلاح الإصلاح.

وكان رئيس حزب "عوتسما هيهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد قال في بيان، اليوم الإثنين، إنه "سيتم تأجيل تشريع الإصلاح القضائي حتى الصيف الوشيك"، وتابع"وافقت على رفع الفيتو عن تأجيل التشريع، مقابل التزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرض التشريع على الكنيست للمصادقة عليه في الجلسة المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات خلال العطلة الصيفية ".

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمة أمام الأمة الساعة 8:05 مساء بتوقيت القدس حيث كانت البلاد مشلولة طوال اليوم، في ما تم تعليق غالبية الرحلات الجوية من تل أبيب، بينما ظلت الجامعات ومراكز التسوق والخدمات البريدية والأنشطة الترفيهية وسلسلة المطاعم مغلقة حتى إشعار آخر.