هل يعود رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب لمزاولة مهامه؟رغم "شبهات تحرش جنسي وفساد مالي"

اتحذ قرار إعادة غوفرين إلى تل أبيب المدير العام لوزارة الخارجية بعد تحقيق أوَّلي أجراه وفد إسرائيلي رفيع وصل إلى المغرب لجمع تصريحات من إطار في الوزارة.

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، أنها تعتزم إعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي" بحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" وبعدما جرى وقف عمله وإعادته إلى تل أبيب على خلفية مزاعم قديمة وجهت له شبهات بالتورّط بتحرشات جنسية سبق ونفاها بنفسه معتبرا إياها نتيجة كراهية ورغبة بالانتقام منه.

قرار إعادة دافيد غوفرين إلى الرباط، يأتي بعد 6 أشهر على قرار الحكومة الإسرائيلية، بإعادة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، “دافيد جوفرين، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد ومالي، إذ كشفت وقتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، أن قرار إعادة غوفرين اتخذه المدير العام لوزارة الخارجية بعد تحقيق أوَّلي أجراه وفد إسرائيلي رفيع وصل إلى المغرب لجمع تصريحات من إطار في الوزارة.

في وقت، سابق أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إلى أن “أكثر التهم جدية” تتعلق باستغلال عدة نساء محليات، “وهو أمر قد يؤدي إلى اضطراب دبلوماسي عميق مع المغرب. إضافة إلى تهم بالتحرش داخل البعثة ذاتها”.وذكرت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقق في عدد من “المشكلات المالية والإدارية، من بينها اختفاء هدية قيّمة للغاية أرسلها ملك المغرب بمناسبة يوم الاستقلال الإسرائيلي”وتابع المصدر ذاته نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية، أنه من المتوقع أن "يعود غوفرين خلال الأشهر القليلة القادمة لمواصلة مهامه في مكتب الاتصال بالمغرب، بعد أشهر من توقيفه عن العمل".

وكانت الخارجية الإسرائيلية، قد استدعت في سبتمبر/ايلول المنصرم ديفيد غوفرين، من أجل التحقيق معه في شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي ومخالفات أخرى.ويشتبه في تورط المسؤول الإسرائيلي، في "التحرش الجنسي، واستغلال النساء المحليات، وعدم الإبلاغ عن الهدايا، والنزاعات الشديدة في مكان العمل"، بعدما تحقيقا في تورط رجل أعمال وصديق لغوفرين في حضور اجتماعات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية بالرباط، رغم عدم توليه أي منصب رسمي في إسرائيل.

ومن جهته اعتبر غوفرين في رسالة وجهها إلى الخارجية الإسرائيلية بعد انطلاق الاتهامات ضده، بأنها اتهامات كيدية صادرة عن الضابط المسؤول عن أمن المكتب ران مازويانيم، والذي سبق أن فُصل عن عمله بعد خلافات مع الدبلوماسي الذي سبق لتل أبيب أن منحته صفة سفير، وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مضامين الرسالة التي بعثها المحامي درور ماتيتياهو، إلى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيز، بخصوص هذا الموضوع، مبرزة أن "مصدر كل الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة هو شخص ضُبط متورطا في قضايا فساد والآن يعمل بدافع الكراهية والرغبة في الانتقام في محاولة للإضرار بالسفير".