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نفتالي بينيت يجتمع مع رئيس دولة الامارات محمد بن زايد

i24news

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نفتالي بينيت يجتمع مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد
Naftali bennet officeنفتالي بينيت يجتمع مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد

رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يجتمع مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بينيت مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في قصره في أبو ظبي، وتحدث الجانبان عن مواصلة تقوية التعاون بين البلدين. 

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وأجرى خلال اليوم رئيس الحكومة الأسبق سلسة من خمس اجتماعات مع مسولين سياسيين واقتصاديين في الإمارات، بينها اجتماع مع الشيخ خلدون المبارك مدير صندوق مبادلة، والشيخ حمد بن زايد آل نهيان ، عضو السلطة التنفيذية لإمارة أبو ظبي، بهدف مواصلة زخم العمل بين البلدين. 

يأتي هذا الاجتماع بعد تقارير عن رغبة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو الوصول الى زيارة للدولة الخليجية، حيث تأجلت الزيارة أكثر من مرة ، بعد توقيع اتفاقيات السلام المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم لأسباب متعددة. 

 

 

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