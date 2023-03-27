نفتالي بينيت يجتمع مع رئيس دولة الامارات محمد بن زايد

رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يجتمع مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بينيت مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في قصره في أبو ظبي، وتحدث الجانبان عن مواصلة تقوية التعاون بين البلدين.

وأجرى خلال اليوم رئيس الحكومة الأسبق سلسة من خمس اجتماعات مع مسولين سياسيين واقتصاديين في الإمارات، بينها اجتماع مع الشيخ خلدون المبارك مدير صندوق مبادلة، والشيخ حمد بن زايد آل نهيان ، عضو السلطة التنفيذية لإمارة أبو ظبي، بهدف مواصلة زخم العمل بين البلدين.

يأتي هذا الاجتماع بعد تقارير عن رغبة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو الوصول الى زيارة للدولة الخليجية، حيث تأجلت الزيارة أكثر من مرة ، بعد توقيع اتفاقيات السلام المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم لأسباب متعددة.